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4 сентября • обновлено в 01:24
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Скандальные премии и сокрытие имущества: экс-главе НАПК подготовили подозрение

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Специализированная антикоррупционная прокуратура направила генеральному прокурору Руслану Рябошапке проект подозрения бывшей главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталье Корчак.

Об этом сообщил глава САП Назар Холодницкий, передают УНН.

"САП совместно с НАБУ сегодня направили к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке проект подозрения экс-главе, а ныне члену НАПК Натальи Корчак в недостоверном декларировании", – сказано в сообщении.

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Экс-главе НАПК Корчак подготовили подозрение

Экс-главе НАПК Корчак подготовили подозрение

Антикор

Отметим, ранее подозрение Корчак несколько раз отправляли на доработку. Речь идет об обвинениях НАБУ в сокрытии приобретения паркоместа, а также пользование незадекларированным авто.

Корчак руководила НАПК два года до марта 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАБУ также начало расследование информации об огромных премиях, которые в 2016 году получили руководители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Корчак не смогла объяснить, почему получила 400 тыс. грн зарплаты.

Вскоре дело было закрыто, однако 16 августа 2019 Соломенский суд Киева возобновил своим решением расследование.

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Персоны
Наталья Корчак Руслан Рябошапка
Место
Украина
Теги
Специализированная антикоррупционная прокуратура Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Генеральная прокуратура Украины Национальное антикоррупционное бюро Украины
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