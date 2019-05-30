Скандальное видео начальника УГО с "Моторолой": волонтер рассказал о его "подвиге"

Переговоры новоназначенного начальника Управления государственной охраны, подполковника Вооруженных сил Украины Алексея Оцерклевича с террористом "ДНР" Арсением Павловым (позывной "Моторола") в 2014 году фактически были личным подвигом.

Об этом OBOZREVATEL рассказал волонтер Юрий Мысягин. Он вкратце рассказал о том, какие события предшествовали переговорам с террористом и какие задачи выполнял Оцерклевич.

"По договоренности военно-политического руководства Украины с противником они поставили блокпост перед Донецким аэропортом, который находился под украинским контролем. И "шманали", проверяли все наши автомобили, которые заходили в аэропорт, которые завозили лекарства, продукты, волонтерскую помощь. И понятно, что туда надо было завозить боеприпасы", - сообщил он.

Алексей Оцерклевич Facebook Алексей Оцерклевич

По словам волонтера, "сложилась пиковая ситуация, когда у бойцов, находящихся в новом терминале, заканчивались боеприпасы, надо было что-то делать. И на переговоры поехал Алексей Оцерклевич". Оцерклевичу "надо было отвлекать внимание, чтоб машины не досматривали – разговаривать, семечки щелкать, руки пожимать", - пояснил Мысягин.

"Боевая задача была выполнена: в аэропорт зашли 2 автомобиля, в которых были боекомплекты, и благодаря этому наши защитники еще долго могли держать оборону Донецкого аэропорта", - подчеркнул волонтер.

Он обратил внимание и на тот факт, что Оцерклевич сильно рисковал. "Купол" поехал на переговоры на одной медицинской машине. Была опасность того, что его не пустят обратно. Он сильно рисковал. Ведь фактически ВСУ обманули противника, его могли и в плен взять".

"Я считаю, что это фактически подвиг Оцерклевича. Он выполнил свою задачу на отлично. Но военное руководство ему слова не сказало", - заявил волонтер.

Он напомнил о том, как сам "Моторола" в сюжете телеканала "Россия 24" признался, что "Купол" их обманул".

"Есть свидетельские показания наших военных, что "Моторола" потом кричал в радиостанцию: "Я тебя поймаю, я тебя убью!" - напомнил Мысягин и привел комментарий бойца 3 бригады Александра Оловаренко, который был в машине с Оцерклевичем, когда тот ехал на переговоры с "Моторолой".

Facebook Юрий Мысягин

Как писал OBOZREVATEL, видео беседы "Купола" с "Моторолой" вызвало резонанс в сети из-за слов, сказанных украинским военным о "братской войне".

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