Скандальное предложение Путина по Крыму: что теряет Украина

В аннексированном Россией Крыму осталось много украинской военной техники, большая часть которой, впрочем, безнадежно устарела или находится в крайне плохом состоянии.

Об этом пишет "Оружие России".

На авиабазе в Бельбеке под Севастополем до 2014 года находилось несколько десятков МиГ-29, Су-27 и учебно-боевых самолетов L-39. Все они давно не поднимались в небо. Большая часть авиации была вывезена в 2014 году.

Остаются в Крыму и украинские боевые корабли: дизель-электрическая подводная лодка "Запорожье", противолодочный корвет "Луцк", корвет "Хмельницкий", большой десантный корабль "Константин Ольшанский", противолодочный корабль "Тернополь", разведывательный корабль, корабль управления "Славутич", переданные Украине от США американские лодки типа Willard Sea Force 11M, Willard Sea Force 7M, Willard Sea Force 540; пара тральщиков проекта 266-М, артиллерийский катер "Херсон", несколько вспомогательных судов.

Также Россия захватила несколько десятков зенитных комплексов С-300 ПТ и С-300 ПС, нескольку десятков основных боевых танков Т-64Б, боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, бронетранспортеры БТР-70, БТР-80, МТ-ЛБ и БТР-60.

Украинская армия оставила 120-мм минометы 2С12 "Сани", дивизион самоходных гаубиц 122-мм 2С1 "Гвоздика", дивизион 122-мм РСЗО БМ-21 "Град", дивизион 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 и дивизион 152-мм буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-Б", два мобильных береговых ракетных комплекса "Рубеж" с дозвуковой противокорабельной крылатой ракетой "П-15М".

Вся эта техника — советского производства, изрядно изношенная и устаревшая. Некоторые машины не подойдут даже на запчасти.

Как сообщал "Обозреватель", российский президент Владимир Путин заявил о готовности передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.

Киев выдвинул Путину встречное предложение - Украина готова принять обратно захваченную технику вместе с оккупированным полуостровом.