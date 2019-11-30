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30 ноября • обновлено в 10:40
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Как доказать, что вас тайно снимали для порно: адвокат дал советы

3.1т
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Доказать, что вы стали жертвой незаконной видеосъемки для порносайта в Украине, весьма сложно, но идти и писать заявление в полицию необходимо в любом случае.

"Можно говорить о вмешательстве в вашу частную жизнь. Тем более видео с вами распространялось среди большого количества людей. И потом нужно обращаться в суд и требовать возмещения морального ущерба", – пояснил OBOZREVATEL адвокат Андрей Вареник.

Кабинет врача-гинеколога в Одессе, где тайно снимали пациенток

Кабинет врача-гинеколога в Одессе, где тайно снимали пациенток

В частности, юрист указал на некоторые сложности, которые могут возникнуть во время расследования. Например, достаточно трудно доказать, что на съемке присутствует именно заявленный человек.

Как доказать, что вас тайно снимали для порно

"Главная проблема доказать причастность кого-то к установке видеокамеры, найти канал, откуда производилась съемка, кто получал эту информацию, распространял ее. Преступник может находиться даже за рубежом. Разве что повезет обнаружить носители с этими записями или найти их на компьютере. А если все хранилось в облачном сервере, то тут возникают сложности", – говорит юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Одесском онкодиспансере пациенток тайно снимали на видео для порносайтов. Скрытая камера была установлена в кабинете врача-гинеколога, который проводил УЗИ-обследование. Это помещение врач арендовал.

  • Позже стало известно имя гинеколога. Это Вячеслав Олегович Триполко.

  • В самом онкологическом центре открестились от врача-гинеколога. По словам главного врача, он якобы 10 лет тут арендует помещение, исправно платит деньги за аренду.

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Читайте все новости по теме "Порноскандал в Одессе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Порноскандал в Одессе
Место
Украина Одесса
Теги
порноиндустрия скандалы секс скандал врачи
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Petrov Valery
Petrov Valery
Да легко доказать. Достаточно быстро просмотреть все порносайты.
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