Как доказать, что вас тайно снимали для порно: адвокат дал советы

Доказать, что вы стали жертвой незаконной видеосъемки для порносайта в Украине, весьма сложно, но идти и писать заявление в полицию необходимо в любом случае.

"Можно говорить о вмешательстве в вашу частную жизнь. Тем более видео с вами распространялось среди большого количества людей. И потом нужно обращаться в суд и требовать возмещения морального ущерба", – пояснил OBOZREVATEL адвокат Андрей Вареник.

Кабинет врача-гинеколога в Одессе, где тайно снимали пациенток

В частности, юрист указал на некоторые сложности, которые могут возникнуть во время расследования. Например, достаточно трудно доказать, что на съемке присутствует именно заявленный человек.

"Главная проблема доказать причастность кого-то к установке видеокамеры, найти канал, откуда производилась съемка, кто получал эту информацию, распространял ее. Преступник может находиться даже за рубежом. Разве что повезет обнаружить носители с этими записями или найти их на компьютере. А если все хранилось в облачном сервере, то тут возникают сложности", – говорит юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Одесском онкодиспансере пациенток тайно снимали на видео для порносайтов. Скрытая камера была установлена в кабинете врача-гинеколога, который проводил УЗИ-обследование. Это помещение врач арендовал.

Позже стало известно имя гинеколога. Это Вячеслав Олегович Триполко.

В самом онкологическом центре открестились от врача-гинеколога. По словам главного врача, он якобы 10 лет тут арендует помещение, исправно платит деньги за аренду.

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