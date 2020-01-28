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28 января • обновлено в 17:04
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Скандал в ГБР: муж Венедиктовой вмешивается в дела бюро – СМИ

1.9т
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Муж и.о. главы Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой Денис Колесник влияет на работу ГБР.

Об этом говорится в статье на "Украинской правде" со ссылкой на источники.

В материале сказано, что сотрудник Департамента киберполиции Нацполиции Денис Колесник присутствует на всех важных встречах, которые проходят у его жены на посту ГБР.

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Отмечается, что Колесник якобы даже влияет на кадровую политику бюро. Он вместе с супругой проводит собеседования с потенциальными сотрудниками ГБР.

Так, например, благодаря ему был назначен на должность советника Венедиктовой Руслан Бирюков, который долгое время работал в Национальной полиции и входил в состав конкурсной комиссии по ГБР в 2018 году.

ГБР

ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил на его место народного депутата от партии "Слуга народа" Ирину Венедиктову.

Позже Ирина Венедиктова заявила, что после вступления в новую должность ею были зафиксированы нарушения условий работы следователей органа. В этой связи она намерена обратиться к президенту Зеленскому с предложением о новой структуре ведомства.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Ирина Венедиктова
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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