Скандал со скифским золотом: суд в Нидерландах принял новое решение

Апелляционный суд Амстердама попросил дополнительную информацию по спору Украины и музеев Крыма за так называемое скифское золото.

Окончательное решение суд может вынести через 6-9 месяцев, передает "Интерфакс".

Стороны представили свои мнения с объяснениями и мнениями экспертов, но суду этого было недостаточно.

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"Сторонам дали два месяца для предоставления запрашиваемой информации. Затем суд рассмотрит дело дальше. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев", – решил суд.

Министерство юстиции Украины подтвердило, что в сентябре стороны должны представить дополнительные объяснения в поддержку своей позиции по спору.

Также суд подтвердил, что Королевство Нидерландов не признает аннексии Крыма, а потому аннексия не может быть признана судом.

"Это судебное дело – одна из составляющих гибридной войны, которую развязали против нашего государства российские власти", – говорится в сообщении министерства.

В свою очередь, в Восточно-крымском музее заявили, что полуостров готов предоставить суду Амстердама всю информацию, подтверждающую право владения коллекцией скифского золота.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 марта 2019 года суд Амстердама (Нидерланды) приступил к рассмотрению апелляции музеев Крыма о возвращении Украине коллекции скифского золота.

Скифское золото было вывезено из Украины в 2013 году и экспонировалось в археологическом музее Алларда Пирсона при Амстердамском университете в 2013-2014 гг. Для организации выставки часть своих коллекций предоставили Национальный музей Украины, Керченский и Бахчисарайский историко-культурные заповедники, Центральный музей Тавриды и заповедник "Херсонес Таврический". Всего в коллекции было 565 музейных экспонатов.

В Нидерландах суды уже неоднократно принимали решение вернуть Украине коллекцию скифского золота, однако крымская сторона обжаловала их.

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