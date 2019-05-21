Скандал с коррупцией в оборонке: как НАБУ "наказало" виновных детективов

Три сотрудника Национального антикоррупционного бюро, которые фигурировали в расследовании журналистов Bihus.Info о коррупции в "Укроборонпроме", понесли дисциплинарное наказание.
Как сообщает пресс-служба НАБУ, двум из них – руководителю главного подразделения детективов и детективу – объявили выговоры. А первый заместитель директора НАБУ получил замечание.
"Я внимательно изучил материалы служебного расследования и рекомендации комиссии. Поскольку руководитель Главного подразделения детективов и детектив скрывали материалы переписки, ненадлежащим образом исполняли должностные обязанности и ненадлежащим образом организовали работу с лицами, которые сотрудничают со следствием, по совокупности выявленных нарушений они получили выговоры. Первый заместитель, в действиях которого вижу лишь ненадлежащую организацию работы Главного подразделения детективов, получил замечание", – заявил глава НАБУ Артем Сытник.
"Укроборонпром"
"Укроборонпром"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей из России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений, а Олег Гладковский назвал информацию о хищениях "компиляцией лживых фактов".
При этом Гладковский-старший признался, что Украина действительно закупает запчасти у России, однако инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Вскоре журналисты раскрыли также суммы "откатов" от хищения в оборонном комплексе для чиновников, опубликовав новые доказательства.
В финальной части расследования журналисты сообщили, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро знали и были замешаны в скандальных схемах вокруг "Укроборонпрома".
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №10248, который предусматривает ликвидацию "Укроборонпрома".
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