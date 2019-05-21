Скандал с коррупцией в оборонке: как НАБУ "наказало" виновных детективов

Три сотрудника Национального антикоррупционного бюро, которые фигурировали в расследовании журналистов Bihus.Info о коррупции в "Укроборонпроме", понесли дисциплинарное наказание.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, двум из них – руководителю главного подразделения детективов и детективу – объявили выговоры. А первый заместитель директора НАБУ получил замечание.

"Я внимательно изучил материалы служебного расследования и рекомендации комиссии. Поскольку руководитель Главного подразделения детективов и детектив скрывали материалы переписки, ненадлежащим образом исполняли должностные обязанности и ненадлежащим образом организовали работу с лицами, которые сотрудничают со следствием, по совокупности выявленных нарушений они получили выговоры. Первый заместитель, в действиях которого вижу лишь ненадлежащую организацию работы Главного подразделения детективов, получил замечание", – заявил глава НАБУ Артем Сытник.

"Укроборонпром" "Укроборонпром"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!