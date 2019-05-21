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Скандал с коррупцией в оборонке: как НАБУ "наказало" виновных детективов

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Три сотрудника Национального антикоррупционного бюро, которые фигурировали в расследовании журналистов Bihus.Info о коррупции в "Укроборонпроме", понесли дисциплинарное наказание.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, двум из них – руководителю главного подразделения детективов и детективу – объявили выговоры. А первый заместитель директора НАБУ получил замечание.

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"Я внимательно изучил материалы служебного расследования и рекомендации комиссии. Поскольку руководитель Главного подразделения детективов и детектив скрывали материалы переписки, ненадлежащим образом исполняли должностные обязанности и ненадлежащим образом организовали работу с лицами, которые сотрудничают со следствием, по совокупности выявленных нарушений они получили выговоры. Первый заместитель, в действиях которого вижу лишь ненадлежащую организацию работы Главного подразделения детективов, получил замечание", – заявил глава НАБУ Артем Сытник.

"Укроборонпром"

"Укроборонпром"

"Укроборонпром"

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Персона
Артем Сытник
Место
Украина
Теги
УкроборонпромНАБУ
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Горобчак Андрей
Горобчак Андрей
Это просто дичь какая-то пацаны разворовали миллионы с армии им в этом помогли детективы НАБУ и все закончилось тем, что кому-то выписали догану. Не борьба с коррупцией, а ее покровительство. Вот что такое НАБУ
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леня зе
леня зе
готовьтесь кастрюльки сейчас скандалы посыплются как спелые, груши может прозреете
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