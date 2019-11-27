НАБУ задержало "короля контрабанды" Альперина: момент попал на видео

"Король контрабанды" из Одессы Вадим Альперин, вознаграждение за информацию о котором обещал президент Владимир Зеленский, был задержан НАБУ на входе в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом сообщили в среду, 27 ноября, сразу несколько источников (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В частности, о том, что Альперин добровольно явился в прокуратуру, сообщил в Facebook заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Альперина задержало НАБУ Telegram-канал Инсайдер UA

Подтвердили информацию в своих Telegram-каналах и бывшие народные депутаты Сергей Лещенко и Игорь Мосийчук.

Как уточняет источник "Интерфакса-Украина", задержание прошло в здании САП на ул. Исаакяна,17 в Киеве, куда Альперин прибыл к следователю вместе со своим адвокатом Андреем Федуром.

Момент задержания "короля контрабанды" попал на видео. На месте представитель НАБУ зачитал Альперину его права и обязанности, сообщив, что он "ограничивается в праве передвижения". Затем его посадили в авто и повезли в Бюро.

Альперина задержало НАБУ Украинская правда

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