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29 ноября • обновлено в 11:48
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НАБУ задержало "короля контрабанды" Альперина: момент попал на видео

38.8т
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"Король контрабанды" из Одессы Вадим Альперин, вознаграждение за информацию о котором обещал президент Владимир Зеленский, был задержан НАБУ на входе в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом сообщили в среду, 27 ноября, сразу несколько источников (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В частности, о том, что Альперин добровольно явился в прокуратуру, сообщил в Facebook заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Альперина задержало НАБУ

Альперина задержало НАБУ

Telegram-канал Инсайдер UA

Подтвердили информацию в своих Telegram-каналах и бывшие народные депутаты Сергей Лещенко и Игорь Мосийчук.

Как уточняет источник "Интерфакса-Украина", задержание прошло в здании САП на ул. Исаакяна,17 в Киеве, куда Альперин прибыл к следователю вместе со своим адвокатом Андреем Федуром.

Момент задержания "короля контрабанды" попал на видео. На месте представитель НАБУ зачитал Альперину его права и обязанности, сообщив, что он "ограничивается в праве передвижения". Затем его посадили в авто и повезли в Бюро.

Альперина задержало НАБУ

Альперина задержало НАБУ

Украинская правда

НАБУ задержало "короля контрабанды" Альперина: момент попал на видео
НАБУ задержало "короля контрабанды" Альперина: момент попал на видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Вадим Альперин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Национальное антикоррупционное бюро Украины Специализированная антикоррупционная прокуратура
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
зебилы,бл.если "сам пришел" это называется "арестовали" ?
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Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Засекай время . через сколько он выйдет под залог. и через сколько дело закроют.
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Добрыня .
Добрыня .
Лукьянов Сергей, Щас как разберутся и назначат начальником таможенной службы. Свой человек на таможне всегда пригодится.
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Дронов Жон
Дронов Жон
Крыша перекрышовывается
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