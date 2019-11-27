НАБУ задержало "короля контрабанды" Альперина: момент попал на видео

"Король контрабанды" из Одессы Вадим Альперин, вознаграждение за информацию о котором обещал президент Владимир Зеленский, был задержан НАБУ на входе в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Об этом сообщили в среду, 27 ноября, сразу несколько источников (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
В частности, о том, что Альперин добровольно явился в прокуратуру, сообщил в Facebook заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Альперина задержало НАБУ
Telegram-канал Инсайдер UA
Подтвердили информацию в своих Telegram-каналах и бывшие народные депутаты Сергей Лещенко и Игорь Мосийчук.
Как уточняет источник "Интерфакса-Украина", задержание прошло в здании САП на ул. Исаакяна,17 в Киеве, куда Альперин прибыл к следователю вместе со своим адвокатом Андреем Федуром.
Момент задержания "короля контрабанды" попал на видео. На месте представитель НАБУ зачитал Альперину его права и обязанности, сообщив, что он "ограничивается в праве передвижения". Затем его посадили в авто и повезли в Бюро.
Альперина задержало НАБУ
Украинская правда
Как сообщал OBOZREVATEL:
Заместителя главы Киевской городской таможни ГФС Тупальского 26 ноября вместе с почти десятком человек задержали сотрудники НАБУ по "делу известного одесского бизнесмена Вадима Альперина". Самого Альперина поймать не удалось. В НАБУ прокомментировали ситуацию.
Так, скандальный бизнесмен Альперин вместе с действующим главой Одесской таможни Владимиром Передерием организовал одну из самых масштабных схем. С тех пор как Передерий занял должность, из всех грузов Альперина перестали платить пошлину.
По словам журналиста Юрия Бутусова, контрабанду на Одесской таможне крышует именно Государственное бюро расследований.
Еще в ноябре 2017 Альперин был задержан НАБУ и ГПУ по подозрению в даче взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро в размере $ 800 тысяч.
Позже одесского "короля контрабанды" арестовали с возможностью внесения залога в 20 млн грн. Подозреваемый был взят под стражу в зале суда, но вскоре его отпустили.
OBOZREVATEL после задержания Тупальского подробно узнал, как в Украине пытаются раскрыть самую схему контрабанды.
Также президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у задержании "короля контрабанды" Альперина.
На такое заявление Зеленского ответил адвокат бизнесмена, сообщив, что Альперин 27 ноября намерен явиться в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Уже утром 27 ноября появилась информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Тупальскому и еще 9 людям.
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