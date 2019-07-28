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Скандал с КОРДом на Днепропетровщине: Глуховеря отреагировал на приказ Зеленского

1.3т Читать материал на украинском

Начальник ГУ Нацполиции Днепропетровщины Виталий Глуховеря заявил, что предоставит все необходимые данные для расследования инцидента с задержанием полицейских сотрудниками "КОРД".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, добавив, что считает делом чести разобраться в случившемся.

"Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта", – написал он.

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Задержание патрульных КОРДом: за дело взялась Нацполиция

Виталий Глуховеря

Виталий Глуховеря

facebook.com/Vitaliy.Glukhoverya

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Недавно в СМИ появилось видео от 12 сентября 2018 года, когда патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

  • За рулем автомобиля находился водитель Виталия Глуховери.

  • Во время общения с патрульными он, вероятно, позвонил руководителю ГУ Нацполиции в области и после звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения "КОРД" и задержали патрульных полицейских.

  • После публикации ролика следователи Государственного бюро расследований открыли на Глуховерю уголовное производство.

  • Как сообщили нашему изданию источники из патрульной полиции, готовится решение об отставке правоохранителя. Ему также грозит 8 лет тюрьмы.

  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю.

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Место
Украина Днепр
Теги
Национальная полиция Украины КОРД скандалы расследование
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