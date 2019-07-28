Скандал с КОРДом на Днепропетровщине: Глуховеря отреагировал на приказ Зеленского

Начальник ГУ Нацполиции Днепропетровщины Виталий Глуховеря заявил, что предоставит все необходимые данные для расследования инцидента с задержанием полицейских сотрудниками "КОРД".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, добавив, что считает делом чести разобраться в случившемся.

"Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта", – написал он.

Виталий Глуховеря facebook.com/Vitaliy.Glukhoverya

Как сообщал OBOZREVATEL:

Недавно в СМИ появилось видео от 12 сентября 2018 года, когда патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

За рулем автомобиля находился водитель Виталия Глуховери.

Во время общения с патрульными он, вероятно, позвонил руководителю ГУ Нацполиции в области и после звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения "КОРД" и задержали патрульных полицейских.

После публикации ролика следователи Государственного бюро расследований открыли на Глуховерю уголовное производство.

Как сообщили нашему изданию источники из патрульной полиции, готовится решение об отставке правоохранителя. Ему также грозит 8 лет тюрьмы.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю.

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