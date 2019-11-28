Скандал с бронежилетами для ВСУ: суд принял решение по генералу Марченко

В четверг, 28 ноября, Киевский апелляционный суд оставил под стражей начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал-майора Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, подсудимый будет находиться в СИЗО до 3 января. Однако суд принял доводы стороны защиты и снизил залог с 76 до 20 млн гривен.

Также на суде выяснилось, что во время событий, которые инкриминируют Марченко, он находился на лечении в Ирпенском военном госпитале. Он проходил лечение почти месяц, чему есть документальное подтверждение.

Суд также отказал в приобщении к делу результатов экспертизы бронежилета, которую проводила спецкомиссия Минобороны, потому что она проходила 23 ноября, то есть после принятия решения Печерского суда по определению меры пресечения для Марченко. Но данная экспертиза подтвердила соответствие бронежилета существующим техническим требованиям.

При этом в ходе судебного заседания экс-нардеп Борислав Береза, начальник патрульной полиции Евгений Жуков, нардепы Мария Ионова и Михаил Забродский, полковники Максим Миргородский и Олексндр Олейник заявили ходатайства о готовности взять Марченко на поруки.

Дмитрий Марченко LIGA.net

Добавим, что поддержать Марченко пришло много людей, и все не поместились в зал заседания. Люди стояли в коридорах и на улице перед зданием суда. Само решение суда было принято с криками "Ганьба!".

Сам Марченко не пребывал в зале суда, с ним связывались по видеосвязи из СИЗО.

Суд на Марченко Facebook Мария Ионова

Люди собрались у суда для поддержки Марченко

Люди собрались у суда для поддержки Марченко

Люди собрались у суда для поддержки Марченко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Четверых военнослужащих, которых вместе с генерал-майором Дмитрием Марченко подозревают в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ, взяли под стражу. В то же время одному из них присудили домашний арест.

Сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

В понедельник, 11 ноября, суд арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майора Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.

ГБР сообщило о подозрении основателю – заместителю директора компании-поставщика некачественных бронежилетов для ВСУ.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!