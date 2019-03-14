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Силы ООС на Донбассе сбили беспилотник террористов: опубликованы фото

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В зоне Операции объединенных сил на Донбассе украинские защитники сбили беспилотный летательный аппарат оккупантов.

Несмотря на весеннее перемирие, квадрокоптер "Фантом-4" был запущен террористами в целях уточнения построения системы обороны украинских подразделений на Мариупольском направлении, сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

Сбитый беспилотник

Сбитый беспилотник

Facebook штаба ООС

Сбитый беспилотник

Сбитый беспилотник

Facebook штаба ООС

"Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, разведывательное задание воздушного шпиона было досрочно прекращено на подлете к позициям подразделений Объединенных сил в районе Водяного", — говорится в сообщении.

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Сбитый БПЛА передан специалистам специальных подразделений для изучения собранной аппаратом информации, в том числе и о бывших владельцах.

Сбитый беспилотник

Сбитый беспилотник

Facebook штаба ООС

Сбитый беспилотник

Сбитый беспилотник

Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта военнослужащие батальонной тактической группы полка спецназначения "Азов" Национальной гвардии также сбили БПЛА типа "Элерон" российских оккупационных войск на Донбассе.

Еще один беспилотник противника типа "Орлан-10" был сбит украинскими военными 4 марта.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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