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7 ноября • обновлено в 14:14
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Война за независимость: появились тревожные новости с Донбасса

1.1т Читать материал на украинском

В районе проведения Операции Объединенных сил Донбассе с начала суток до 12:30 часов 7 ноября российско-оккупационные войска дважды обстреляли оборонительные позиции ВСУ.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Украины полковник Максим Праута, передает пресс-служба ведомства. По его словам, оба обстрела начались примерно в 5 утра.

В частности, на Луганском направлении из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра противник в течение получаса вел огонь по опорным пунктам подразделений ОС в районе Крымского

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Укринформ

В то же время на Донецком направлении оккупанты долго обстреливали позиции украинских военных у Водяного. В частности, из запрещенного Минскими договоренностями вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов за эти сутки, добавил Праута, одного бойца из состава Объединенных сил с ранением доставлено в военный мобильный госпиталь.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы "ДНР" опубликовали в сети видео, на котором зафиксировано ракетный удар с их стороны по позициям Вооруженных сил Украины. Оккупанты провели его, когда защитники Украины строили блиндаж.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины террористы "ДНР"
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Mega Death
Mega Death
Вчера же свежий борт с обрубками киборгов в Киев прилетел)) Шо опять?
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