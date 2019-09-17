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17 сентября • обновлено в 20:30
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Схемы на онкопациентах: врачам из Института рака объявили подозрение. Разоблачающее видео

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Прокуратура Киева объявила подозрение заведующему клиническим отделением Национального института рака и врачу-онкологу, которые наживались на пациентах.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей в Facebook . Было опубликовано также разоблачающее видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, следствием было установлено, что злоумышленники убеждали пациентов, что количество медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено. Поэтому за содействие в получении бесплатных лекарств медики требовали от пациентов денежное вознаграждение, в том числе под видом благотворительной помощи, в сумме от 1500 до 18000 гривен за один курс химиотерапии.

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Врачам из Института рака объявили подозрение

Врачам из Института рака объявили подозрение

Кроме того, подозреваемые давали указания другим врачам, каким образом проводить консультации с пациентами и их родственниками, чтобы заставить их платить деньги за лекарства, которые они должны получать бесплатно.

В уголовном производстве было установлено 7 потерпевших, которым причинен материальный ущерб на сумму около 40 000 гривен.

"Указанным должностным лицам сообщено о подозрении в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 184 и ч. 3 ст. 191 УК Украины, а именно по фактам нарушения права на бесплатную медицинскую помощь и завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенном повторно. Принимаются меры по установлению других потерпевших", – добавили в прокуратуре.

Также правоохранители начала проверку сведений о нарушениях требований действующего законодательства при проведении закупок медицинских препаратов должностными лицами Национального института рака.

Напомним, обыски у упомянутых должностных лиц Национального института рака прошли 16 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Институт рака уже не первый раз оказался в центре коррупционного скандала.

  • Так, журналистка Янина Соколова выяснила, что директор Национального института рака Елена Колесник причастна к масштабным коррупционным схемам с лекарствами и живет не по средствам.

  • Также на поборы в Институте рака обратила внимание онкобольная журналистка Яна Осадчая.

  • Также в медучреждении разгорелся скандал из-за того, что его сотрудница, кандидат медицинских наук Анна Губарева отказалась лечить воина АТО Виталия Драгана по льготной системе, заявив, что "никаких льгот не будет, потому что ты убивал братский народ".

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Борьба с коррупцией в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
коррупция Национальный институт рака
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да любого врача возьмите и не ошибетесь в коррупции, тем более все эти институты. Но ещё никого не посадили и этих не посадят, только одни стоны от них о маленьких зарплатах, уж молчали бы уже. А вот бесплатные лекарства продавать - сажать без жалости с полной и максимальной конфискацией имущества. Нужно чтобы боялись - тогда коррупция будет минимальна, хотя полностью ее победить невозможно.
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Попович Олег
Попович Олег
В арабских странах за такое смертная казнь, а у нас откупятся еще и судом оправдают.
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