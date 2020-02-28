Схема продажи краденых авто с Евросоюза: сына экс-главы КС арестовали

Суд арестовал шестерых подозреваемых участников преступной группы, которая организовала незаконную схему переправки из стран Евросоюза и сбыта элитных автомобилей.

Как сообщили на сайте пресс-службы Офиса генпрокурора, им объявили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также суд определил организатору размер залога в 17 млн грн, а членам группы на общую сумму 15,7 млн грн. По данным "Украинской правды", организатором является сын экс-главы Конституционного суда Андрей Стрижак.

По данным следствия, участники схемы в странах ЕС оформляли на себя и на подставных лиц договоры лизинга на автомобили элитного класса. Пользуясь связями в правоохранительных органах, авто перевозили через таможенный контроль и регистрировали в сервисных центрах МВД Украины, где получали новые свидетельства и государственные номерные знаки. Затем эти автомобили продавали.

Досудебное расследование продолжается.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине поймали организатора и четырех участников преступной группировки, которые незаконно ввозили из стран ЕС автомобили, провернув мошенническую схему на 4 млн евро.

Правоохранители установили 56 фактов подобных преступлений.

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