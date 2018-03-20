Сенцов умирает: военный эксперт заявил об отравлении украинского режиссера

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в России, умирает от отравления.

Об этом эфире ObozTV заявил военный эксперт Юрий Колесников.

"Сейчас мы знаем, что Сенцов умирает. Подчеркиваю, умирает. И по всем признакам, это отравление радиоактивным веществом. Не исключено, что Сенцова отравили "по приколу", - добавил он.

Также он выразил сомнения в голодовке нардепа Надежды Савченко в российском плену, напомнив о голодовке бойцов ИРА в британских тюрьмах.

"После 40 суток голодовки начинаются необратимые процессы в организме. Вы уже человека не вытянете", - подчеркнул Колесников.

Как сообщал "Обозреватель", в 2015 году военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима якобы за "создание террористического сообщества" в Крыму.

При этом крымчанину Сенцову, несмотря на его протесты, принудительно навязали гражданство РФ. Сейчас Кремль отказывается выдавать Украине Сенцова, мотивируя это "отсутствием договора о двойном гражданстве".