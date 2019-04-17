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Сбежал с оружием: в Украине забили тревогу из-за солдата-дезертира

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ВСУ объявили в розыск военнослужащего срочной службы Артема Григоренко, который 16 апреля вместе с оружием самовольно покинул место несения службы.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба 14-й отдельной механизированной бригады.

"Командованием воинской части приняты максимально возможные меры для установления места нахождения и задержания военнослужащего. Ведется усиленная розыскная работа совместно с представителями Военной службы правопорядка ВСУ и сотрудниками Национальной полиции", – говорится в сообщении.

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Артем Станиславович Григоренко был призван на военную службу в ноябре 2018 года Братским районным военным комиссариатом Николаевской области. С января 2019 года проходил срочную военную службу в 14 отдельной механизированной бригаде. Живет в селе Новомарьевка, Братского района Николаевской области.

Артем Григоренко

Артем Григоренко

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны рассказали о бегстве украинских военных.

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Место
Украина
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