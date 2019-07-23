САП уличили в незаконном "сливе" дела об Одесском аэропорте в полицию

Замглавы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко незаконно передал в полицию уголовное производство по Одесскому международному аэропорту.

Для того, чтобы сделать это, он изменил квалификацию резонансного дела, сообщается на сайте Центра противодействия коррупции.

Еще в апреле детективы подготовили проекты подозрений, направив их для согласования в САП, однако ведомство так их и не согласовало.

Тем временем, старший прокурор по указанному делу заместитель руководителя САП Владимир Кривенко 10 июня изменил квалификацию дела со злоупотребления служебным положением (статья 364 Уголовного кодекса Украины) на служебную халатность (статья 367).

Одесский аэропорт Центр транспортных стратегий

Тогда же Кривенко решил передать дело для дальнейшего расследования в полицию Одесской области.

"Заместитель руководителя САП незаконно изменил подследственность по делу, чтобы передать его в полицию, поскольку закон запрещает поручать осуществление дел НАБУ другому органу досудебного расследования", – рассказал юрист ЦПК Андрей Савин.

Он также спрогнозировал, что в полиции Одессы дело расследовать никто не будет: ее попросту закроют, и никто не будет нести ответственность за схему.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2011 году Одесский горсовет заключил инвестиционный договор, которым, по сути, разрешил приватизировать имущество коммунального аэропорта.

Однако после Революции Достоинства в 2015 году горсовет выиграл суд о возврате аэропорта в коммунальную собственность. Но неожиданно мэр Одессы Геннадий Труханов принял решение о заключении мирового соглашения с инвесторами.

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