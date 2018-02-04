Санкции против России - ошибка: немецкие ультраправые решили насолить Украине

Прибывшие в оккупированный Крым депутаты из Германии назвали введение санкций против российской Федерации ошибкой.

Об этом сообщают "Известия".

"Мы хотим на месте ознакомиться с ситуацией в Крыму. Особенно нас интересуют последствия введенных против России санкций, поскольку Крым был их причиной. Мы считаем введение санкций ошибкой, они негативно сказались как на России, так и на Германии", — заявил депутат Рогер Бекамп.

Участники делегации отметили, что на них не оказывалось в Германии никакого давления.

Депутаты также признали, что осведомлены о возможном запрете на въезд в Украину после этой поездки.

"Этой поездкой мы хотим подать позитивный сигнал", — добавил Уве Бронзон.

Отметим, в делегацию вошли девять депутатов от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

В Крыму депутат самопровозглашенного "госсовета" Владислав Ганжара прокомментировал заявление прибывших на полуостров немецких парламентариев.

"Приезд депутатов из Германии — еще один шаг на пути признания Крыма как неотъемлемой части России. Мы прекрасно понимаем, что эта делегация сознательно посетила нашу республику, хочет выстраивать отношения с нашей страной", — сказал он, передает RT.

Ганжара выразил надежду, что представители других стран в будущем также посетят полуостров.

"В европейском пространстве происходит понимание, что антироссийские санкции в первую очередь вредят самой Европе", — заключил "депутат".

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что немецкие депутаты поплатятся за визит на аннексированный полуостров.

"Безответственный вояж нескольких политикив из партии AfD местного масштаба в незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно", - подчеркнул он.

Отметим, сайт "Миротворец" уже отреагировал на визит немецких депутатов и занес их в список преступников.

Как сообщал "Обозреватель", победу на парламентских выборах в Германии с 33% голосов одержал консервативный блок в составе Христианско-социального союза и Христианско-демократического союза, избирательный список которого возглавляет канцлер Ангела Меркель. AfD заняла третье место, получив 12,6% голосов избирателей.