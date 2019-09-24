Салют смерти: на Херсонщине свадьба закончилась кровавой трагедией

В городе Геническ Херсонской области произошла жуткая трагедия на свадьбе. Отец невесты вышел запустить праздничный салют, и его насмерть сбил автомобиль.

Как сообщают "Факты", от полученных травм он скончался на месте ЧП – на улице Центральной. По данным местной полиции, мужчину сбил автомобиль "Шевроле", за рулем которого находился 26-летний житель Геническа.

Отмечается, что 45-летний мужчина, который праздновал в кафе свадьбу дочери, в 23:00 решил поздравить молодоженов фейерверком. Чтобы не устраивать громкий шум возле заведения, он решил выйти на проезжую часть и запустить пиротехнику там, но по неосторожности не заметил проезжающий мимо автомобиль, который его сбил.

Салют Pixabay

Дочь увидела лежащего на дороге отца и вызвала медиков, но травмы оказались слишком серьезными и несовместимыми с жизнью. Врачи лишь констатировали смерть.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году в Обуховском районе Киевской области охранник одного из гостинично-ресторанных комплексов убил 23-летнего мужчину, отмечавшего там свадьбу.

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