"С согнутыми руками и ногами": в Украине нашли массовые захоронения жертв НКВД

На территории бывшей тюрьмы в городе Дубно Ривенской области нашли 19 человеческих останков.

Речь идет о захоронении более 400 заключенных, которые были, согласно архивным документам и свидетельствам людей, жестоко убиты НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) в конце июня 1941 года, перед приходом в город немецких войск, передает "Радио Свобода".

Неподалеку от тюремной стены в одной из вырытых ям поисковая группа нашла 19 человеческих останков, среди них: три женщины, остальные - мужчины. У четырех человек видны пулевые ранения в голову. По предварительным оценкам экспертов, в жертв целились не впритык.

В Украине нашли захоронения жертв НКВД "Радио Свобода"

В Украине нашли захоронения жертв НКВД "Радио Свобода"

В Украине нашли захоронения жертв НКВД "Радио Свобода"

Во время раскопок также обнаружены вещи узников - сапоги, расческа, пуговицы. Расположение человеческих останков аккуратное, что свидетельствует о том, что их не бросали в спешке и хаотично в ямы, отметил антрополог Института археологии Национальной академии наук Ольга Минейко.

"Человеческие останки, которые мы обнаружили, с согнутыми руками и ногами, что свидетельствует о сроке осуществления захоронения до трех дней после расстрела. После исследований мы сможем узнать, как питались заключенные, какого роста были, телосложения, чем занимались до заключения, по костям можем установить, к какой этничности принадлежал тот или иной человек. Поскольку определенным группам были присущи особые антропологические признаки. На этой территории жили украинцы, поляки, евреи, было и население немецкого происхождения", - уточнила Минейко.

Согласно архивным документам и исследованиям, ям, в которые похоронили убитых узников, было как минимум две.

В Украине нашли захоронения жертв НКВД "Радио Свобода"

В Украине нашли захоронения жертв НКВД "Радио Свобода"

"Судя по архивным документам, которые есть у нас, ценными являются фотографии, сделанные немецкими солдатами, которые пришли сюда и проводили захоронения этих расстрелянных узников. Видно, что были захоронения в двух ямах, такой же длины, как мы нашли. Расстояние между ямами небольшая, поэтому придется еще продолжать поиски", - рассказал участник поисковой группы центра "Судьба" Владимир Харчук.

В архивном документе 1941 года "Информация отдельного управления тайной военной полиции при 48-м армейском корпусе Вермахта о расстреле органами НКВД заключенных тюрьмы в городе Дубно" говорится о расстреле комиссаров НКВД и партийных функционеров, а также о том, что органы НКВД расстреляли 400 этнических немцев и украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Петриков Тернопольской области археологи нашли могилу с мужчиной и женщиной. Захоронению уже больше 3 тысяч лет.

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