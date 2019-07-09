С разгона в стену: в Одессе водитель разбился, убегая от полиции

В Одессе на Адмиральском проспекте произошла смертельная авария – водитель BMW въехал в стену дома, убегая от полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции. ДТП случилось в ночь на 9 июля, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Экипаж полиции во время патрулирования территории обслуживания остановил автомобиль под управлением одессита. После остановки, водитель с признаками опьянения, начал агрессивно вести себя и неожиданно продолжил движение, ускоряясь", – рассказали копы.

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Убегая с места происшествия, водитель не справился с управлением и съехал с дороги, где наехал на пешехода, после этого он влетел в стену дома.

"В результате ДТП водитель погиб на месте. Его пассажирка и 30-летняя прохожая были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь и отпустили домой", – добавили правоохранители.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 17 июня на трассе Киев - Одесса возле села Воробеевка (Великомихайловский район Одесской области) произошло ДТП с тремя погибшими.

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