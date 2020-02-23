Добрый день, хочу сообщить о том, что опять отличились сотрудники подразделения борьбы с коррупцией в таможенных органах контрабандой БКОЗ СБУ в Львовской области.

Так, согласно информации, полученой мной от таможенников Львова, вчера, по информации сотрудников 4 отдела К Львовского СБУ, таможенники задержали партию контрабандного сыра, который дельцы пытались ввезти в машине с полетами и гипсокартона, с нарушением всех мыслимых и немыслимых санитарных норм.

Так, в транспортных средствах BC4826ET/BC8338XP, BC3251HI/BC9548XP и BC4673EX/BC9547XP, которые следовали в адрес компании Saint-Gobain Construction Products Ukraine, перевозчик фирма Свитязь транс, таможенники выявили около тонны контрабандного сыра.

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