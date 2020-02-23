Главная Новости
23 февраля • обновлено в 15:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости расследований

Павел Верещагин
Павел Верещагин
Таможня дает добро Все статьи автора

С нарушением санитарных норм: задержана партия контрабандного сыра

884

Добрый день, хочу сообщить о том, что опять отличились сотрудники подразделения борьбы с коррупцией в таможенных органах контрабандой БКОЗ СБУ в Львовской области.

Так, согласно информации, полученой мной от таможенников Львова, вчера, по информации сотрудников 4 отдела К Львовского СБУ, таможенники задержали партию контрабандного сыра, который дельцы пытались ввезти в машине с полетами и гипсокартона, с нарушением всех мыслимых и немыслимых санитарных норм.

Новости
На Житомирской таможне завели уголовное дело в отношении и.о. начальника

Так, в транспортных средствах BC4826ET/BC8338XP, BC3251HI/BC9548XP и BC4673EX/BC9547XP, которые следовали в адрес компании Saint-Gobain Construction Products Ukraine, перевозчик фирма Свитязь транс, таможенники выявили около тонны контрабандного сыра.

С нарушением санитарных норм: задержана партия контрабандного сыра
С нарушением санитарных норм: задержана партия контрабандного сыра

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Павел Верещагин Павел Верещагин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
1
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги