Правоохранителям не удалось установить рост людей, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, зафиксированных на камерах видеонаблюдения, поскольку у следствия появились экспертизы, противоречащих друг другу.

Соответствующее заявление сделал прокурор по делу Сергей Зузак в суде в отношении подозреваемого Андрея Антоненко. Об этом сообщает "УП".

"Действительно, есть такой вывод о росте убийцы. Кроме того, есть еще и другой, который дал иные результаты, немного больше рост человека. В 2020 году была назначена аналогичная экспертиза для установления роста этих лиц... И получен вывод о том, что его вообще невозможно установить при ходьбе, поэтому эксперт не определил рост даже приблизительно", – подчеркнул он.

Подозреваемый в деле об убийстве Шеремета Андрей Антоненко

По его совам, этот вопрос в настоящее время не решен. Из-за наличия разногласий во мнениях экспертов следователь не приобщал эти выводы к материалам ходатайства.

20 февраля Апелляционный суд Киева рассматривал жалобу защиты на арест подозреваемого музыканта Андрея Антоненко. И именно во время заседания адвокаты попросили суд потребовать у следствия экспертизу по росту убийцы, которым, считают правоохранители, является именно Антоненко.

"Защита ссылался на документ, который был опубликован в СМИ и где говорится, что киллер был 164-175 см роста. Но по мнению прокурора, этот вывод не имеет значения для рассмотрения апелляционной жалобы. Также он отметил, что суд не имеет полномочий требовать у следствия документ", – говорится в сообщении.

Хотя подчеркивается, якобы прокурор признал, что такая экспертиза была проведена, а ее результаты в 2016 году публично объявлялись следствием.

В результате суд, заслушав обе стороны, поддержал просьбу защиты и обязал прокурора принести заключение о росте убийцы на следующее заседание. Так, следствие продолжается, а рассмотрение жалобы отложили на 2 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!