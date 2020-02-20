Главная Новости
20 февраля • обновлено в 17:27
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Рост киллера не установлен!" Дело по подозреваемому в убийстве Шеремета получило новый поворот

5.2т
Читать материал на украинском

Правоохранителям не удалось установить рост людей, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, зафиксированных на камерах видеонаблюдения, поскольку у следствия появились экспертизы, противоречащих друг другу.

Соответствующее заявление сделал прокурор по делу Сергей Зузак в суде в отношении подозреваемого Андрея Антоненко. Об этом сообщает "УП".

"Действительно, есть такой вывод о росте убийцы. Кроме того, есть еще и другой, который дал иные результаты, немного больше рост человека. В 2020 году была назначена аналогичная экспертиза для установления роста этих лиц... И получен вывод о том, что его вообще невозможно установить при ходьбе, поэтому эксперт не определил рост даже приблизительно", – подчеркнул он.

Подозреваемый в деле об убийстве Шеремета Андрей Антоненко

Подозреваемый в деле об убийстве Шеремета Андрей Антоненко

По его совам, этот вопрос в настоящее время не решен. Из-за наличия разногласий во мнениях экспертов следователь не приобщал эти выводы к материалам ходатайства.

20 февраля Апелляционный суд Киева рассматривал жалобу защиты на арест подозреваемого музыканта Андрея Антоненко. И именно во время заседания адвокаты попросили суд потребовать у следствия экспертизу по росту убийцы, которым, считают правоохранители, является именно Антоненко.

"Защита ссылался на документ, который был опубликован в СМИ и где говорится, что киллер был 164-175 см роста. Но по мнению прокурора, этот вывод не имеет значения для рассмотрения апелляционной жалобы. Также он отметил, что суд не имеет полномочий требовать у следствия документ", – говорится в сообщении.

Хотя подчеркивается, якобы прокурор признал, что такая экспертиза была проведена, а ее результаты в 2016 году публично объявлялись следствием.

В результате суд, заслушав обе стороны, поддержал просьбу защиты и обязал прокурора принести заключение о росте убийцы на следующее заседание. Так, следствие продолжается, а рассмотрение жалобы отложили на 2 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) предъявлено музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детском кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь подозревают в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

  • Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее супруг Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами дела об убийстве Шеремета.

  • Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства – поскольку тех, что есть сейчас, недостаточно.

  • Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга Юлию "Лису" Кузьменко.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Темы
Убийство Павла Шеремета суд
Персоны
Павел Шеремет Андрей Антоненко (Riffmaster)
Место
Украина
Тег
расследование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
10
Смешно
7
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги