Правоохранителям не удалось установить рост людей, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, зафиксированных на камерах видеонаблюдения, поскольку у следствия появились экспертизы, противоречащих друг другу.
Соответствующее заявление сделал прокурор по делу Сергей Зузак в суде в отношении подозреваемого Андрея Антоненко. Об этом сообщает "УП".
"Действительно, есть такой вывод о росте убийцы. Кроме того, есть еще и другой, который дал иные результаты, немного больше рост человека. В 2020 году была назначена аналогичная экспертиза для установления роста этих лиц... И получен вывод о том, что его вообще невозможно установить при ходьбе, поэтому эксперт не определил рост даже приблизительно", – подчеркнул он.
Подозреваемый в деле об убийстве Шеремета Андрей Антоненко
По его совам, этот вопрос в настоящее время не решен. Из-за наличия разногласий во мнениях экспертов следователь не приобщал эти выводы к материалам ходатайства.
20 февраля Апелляционный суд Киева рассматривал жалобу защиты на арест подозреваемого музыканта Андрея Антоненко. И именно во время заседания адвокаты попросили суд потребовать у следствия экспертизу по росту убийцы, которым, считают правоохранители, является именно Антоненко.
"Защита ссылался на документ, который был опубликован в СМИ и где говорится, что киллер был 164-175 см роста. Но по мнению прокурора, этот вывод не имеет значения для рассмотрения апелляционной жалобы. Также он отметил, что суд не имеет полномочий требовать у следствия документ", – говорится в сообщении.
Хотя подчеркивается, якобы прокурор признал, что такая экспертиза была проведена, а ее результаты в 2016 году публично объявлялись следствием.
В результате суд, заслушав обе стороны, поддержал просьбу защиты и обязал прокурора принести заключение о росте убийцы на следующее заседание. Так, следствие продолжается, а рассмотрение жалобы отложили на 2 марта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) предъявлено музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детском кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь подозревают в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.
Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее супруг Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами дела об убийстве Шеремета.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства – поскольку тех, что есть сейчас, недостаточно.
Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга Юлию "Лису" Кузьменко.
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