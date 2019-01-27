Россиянин устроил стрельбу в украинской больнице

В Бердянске мужчина, оказавшийся гражданином РФ, открыл стрельбу в больнице.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Запорожской области. "Оперативно на место происшествия прибыл наряд полиции охраны, которым посетители и медицинский персонал передали правонарушителя. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия и изъяты револьвер под патрон "Флобер", — сказано в сообщении.

Полицейские установили, что на первом этаже между двумя посетителями и частным охранником больницы возник конфликт. В результате которого один из мужчин достал оружие и произвел два выстрела в работника медицинского учреждения.

Правонарушитель пытался убежать. Однако граждане и персонал больницы, которые стали свидетелями события, догнали злоумышленника и позвонили в полицию. Правонарушителем оказался гражданин Российской Федерации 1978 года. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Больница УНИАН

Потерпевшего, мужчину 1976 года рождения, со слепым ранением головы госпитализировали в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Открыто уголовное производство по признакам ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Харьковом устроили разборки со стрельбой. 4 человека оказались в больнице.

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