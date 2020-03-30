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30 марта • обновлено в 11:29
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Россияне устроили кровавый обстрел на Донбассе: ранены два воина ВСУ

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Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в результате вражеских обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе 30 марта.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС на странице в Facebook. Отмечается, что враг, в очередной раз пренебрегая Минскими договоренностям, обстрелял украинских защитников вблизи населенного пункта Шумы.

В частности, российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования РФ ранили воинов ВСУ

Вооруженные формирования РФ ранили воинов ВСУ

К счастью, эвакуационной техникой украинских воинов было оперативно доставлено в военно-медицинское учреждение, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь.

"Такие действия российских оккупантов без ответа не остались – военнослужащие Вооруженных сил Украины дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются", – заверили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ни один украинский воин не погиб и не получил ранение в результате вражеских обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе 29 марта. Хотя последние за минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС террористы "ДНР" военные Вооруженные силы Украины
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Перемога скоро
Перемога скоро
И всё-таки, почему вы шесть лет воюете с российскими оккупантами, а на обменах меняете одних граждан вукраины на других граждан вукраины? :)
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Перемога скоро, ещё вопрос - почему с одними и теми же "оккупантами" в Донбассе вoюют, а в Крыму нет? :-)
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Мой господин
Мой господин
Зато не от коронавируса))
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