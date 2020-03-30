Россияне устроили кровавый обстрел на Донбассе: ранены два воина ВСУ

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в результате вражеских обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе 30 марта.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС на странице в Facebook. Отмечается, что враг, в очередной раз пренебрегая Минскими договоренностям, обстрелял украинских защитников вблизи населенного пункта Шумы.

В частности, российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования РФ ранили воинов ВСУ

К счастью, эвакуационной техникой украинских воинов было оперативно доставлено в военно-медицинское учреждение, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь.

"Такие действия российских оккупантов без ответа не остались – военнослужащие Вооруженных сил Украины дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются", – заверили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ни один украинский воин не погиб и не получил ранение в результате вражеских обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе 29 марта. Хотя последние за минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня.

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