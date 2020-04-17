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17 апреля • обновлено в 12:29
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Россия упростила получение паспортов жителям Донбасса

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Нелегитимная Госдума России приняла в первом чтении и в целом закон, который упростит получение российских паспортов жителями террористических "Л/ДНР".

Как сообщают РИА Новости, речь идет об их освобождении от уплаты госпошлины при получении гражданства страны-агрессора.

В частности, документ освобождает от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ людей, постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и подавших заявления в упрощенном порядке. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Паспорта России на Донбассе

Паспорта России на Донбассе

BFM.ru

Российские депутаты заявили, что принятие скандального документа станет продолжением оккупационной политики Москвы по "защите и поддержке русскоязычного населения".

Напомним, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 24 апреля 2019 года, жители ОРДЛО при получении паспорта России должны были платить госпошлину в размере 3,5 тысячи рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Россия
Теги
Новости ЛНР ДНР Государственная Дума России
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
По вашем же опросам, Путина поддерживает 98% населения Донбасса( и это не смотря на то, что Путин каждый день их о б с т р е л и в а е т) так что тут удивительного?
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