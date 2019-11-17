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17 ноября • обновлено в 16:56
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Россия пошла на решительный шаг по украинским кораблям: в чем подвох

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Следователи ФСБ России официально исключили захваченные корабли ВМС Украины из числа вещественных доказательств по делу задержанных в Керченском проливе моряков.

Такой информацией о двух катерах "Бердянск", "Никополь" и буксире "Яны Капу" поделился источник в правоохранительных органах в комментарии ТАСС.

"Украинские корабли исключены российскими следователями из числа вещдоков по уголовному делу в отношении моряков", – отметил собеседник агентства.

"Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в Керчи

"Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в Керчи

ВВС

Тем временем, адвокат украинских моряков Николай Полозов написал на своей странице в Facebook, что после передачи украинских кораблей Россия сможет предоставить отчет Международному трибуналу ООН по морскому праву о выполнении двух пунктов приказа.

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"Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая этого года вынес приказ о применении обеспечительных мер. Подпунктом 1 (а) пункта 124 данного приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть Украине два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны-Капу". Подпунктом 1 (b) пункта 124 приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть в Украину 24 членов экипажей захваченных военных кораблей", – отметил он.

Адвокат добавил, что естественным и разумным завершением всей этой истории в России должно быть прекращение уголовного дела против моряков.

Напомним, что 17 ноября стало известно о возвращении Россией украинских кораблей. Представитель оккупантов Сергей Цеков заявил, что РФ катера и буксир не нужны, следствие завершено. Россия, по его словам, показывает "жест доброй воли".

Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" будут доставлены в порт Одессы. Передача состоится примерно в 96,5 км от города, 18 ноября.

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Тема
Возвращение украинских кораблей Россией
Место
Россия
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А подвох то в чём??))
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
"должно быть прекращение уголовного дела против моряков." хочу напомнить свидомому журналисту, что ООН не признал требование Украины признать заведенное уголовное дело незаконным. Это значит что решения суда над моряками признано международным органом.
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Антошин Денис
Антошин Денис
Провосеков Матвей, это не журналист, а самозванец
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Антошин Денис
Антошин Денис
Правильно сделали, что вернули ржавый металлолом хозяевам. Зачем тратить усилия с средства на его содержание? Не дай бог утонут у пирса, доставай потом
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