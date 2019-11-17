Россия пошла на решительный шаг по украинским кораблям: в чем подвох

Следователи ФСБ России официально исключили захваченные корабли ВМС Украины из числа вещественных доказательств по делу задержанных в Керченском проливе моряков.

Такой информацией о двух катерах "Бердянск", "Никополь" и буксире "Яны Капу" поделился источник в правоохранительных органах в комментарии ТАСС.

"Украинские корабли исключены российскими следователями из числа вещдоков по уголовному делу в отношении моряков", – отметил собеседник агентства.

"Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в Керчи ВВС

Тем временем, адвокат украинских моряков Николай Полозов написал на своей странице в Facebook, что после передачи украинских кораблей Россия сможет предоставить отчет Международному трибуналу ООН по морскому праву о выполнении двух пунктов приказа.

"Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая этого года вынес приказ о применении обеспечительных мер. Подпунктом 1 (а) пункта 124 данного приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть Украине два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны-Капу". Подпунктом 1 (b) пункта 124 приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть в Украину 24 членов экипажей захваченных военных кораблей", – отметил он.

Адвокат добавил, что естественным и разумным завершением всей этой истории в России должно быть прекращение уголовного дела против моряков.

Напомним, что 17 ноября стало известно о возвращении Россией украинских кораблей. Представитель оккупантов Сергей Цеков заявил, что РФ катера и буксир не нужны, следствие завершено. Россия, по его словам, показывает "жест доброй воли".

Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" будут доставлены в порт Одессы. Передача состоится примерно в 96,5 км от города, 18 ноября.

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