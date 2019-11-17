Россия пошла на решительный шаг по украинским кораблям: в чем подвох

Следователи ФСБ России официально исключили захваченные корабли ВМС Украины из числа вещественных доказательств по делу задержанных в Керченском проливе моряков.
Такой информацией о двух катерах "Бердянск", "Никополь" и буксире "Яны Капу" поделился источник в правоохранительных органах в комментарии ТАСС.
"Украинские корабли исключены российскими следователями из числа вещдоков по уголовному делу в отношении моряков", – отметил собеседник агентства.
"Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в Керчи
ВВС
Тем временем, адвокат украинских моряков Николай Полозов написал на своей странице в Facebook, что после передачи украинских кораблей Россия сможет предоставить отчет Международному трибуналу ООН по морскому праву о выполнении двух пунктов приказа.
"Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая этого года вынес приказ о применении обеспечительных мер. Подпунктом 1 (а) пункта 124 данного приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть Украине два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны-Капу". Подпунктом 1 (b) пункта 124 приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть в Украину 24 членов экипажей захваченных военных кораблей", – отметил он.
Адвокат добавил, что естественным и разумным завершением всей этой истории в России должно быть прекращение уголовного дела против моряков.
Напомним, что 17 ноября стало известно о возвращении Россией украинских кораблей. Представитель оккупантов Сергей Цеков заявил, что РФ катера и буксир не нужны, следствие завершено. Россия, по его словам, показывает "жест доброй воли".
Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" будут доставлены в порт Одессы. Передача состоится примерно в 96,5 км от города, 18 ноября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Сейчас они находятся в московской тюрьме: их судят за "незаконное пересечение государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.
Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.
Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Вторых в результате длительных переговоров помиловал своим указом глава РФ Владимир Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.
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