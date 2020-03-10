Российские спецслужбы пытались взломать компьютеры следователей по делу МН17 в Малайзии и Нидерландах.

Об этом на суде в Гааге заявил нидерландский прокурор Тийс Бергер, передает АР. Он убежден, что таким образом Кремль пытается помешать расследованию.

По словам Бергера, тому есть доказательства. Он добавил, что эта информация "омрачает дело" .

"Есть явные признаки того, что российское правительство очень стремится помешать этому расследованию, и что оно готово задействовать спецслужбы с этой целью. Эти российские службы безопасности были обвинены в многочисленных убийствах, совершенных в последние годы в различных европейских странах", – отметил прокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бергер заявил, что у обвинения есть доказательства того, что самолет был сбит из российской установки "Бук".

Напомним, что 9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек, которые находились на борту.

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