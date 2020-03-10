Главная Новости
10 марта • обновлено в 21:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Россия попыталась вмешаться в расследование дела МН17 – нидерландский прокурор

1.2т
Читать материал на украинском

Российские спецслужбы пытались взломать компьютеры следователей по делу МН17 в Малайзии и Нидерландах.

Об этом на суде в Гааге заявил нидерландский прокурор Тийс Бергер, передает АР. Он убежден, что таким образом Кремль пытается помешать расследованию.

По словам Бергера, тому есть доказательства. Он добавил, что эта информация "омрачает дело" .

В Гааге обвинили Россию в попытке помешать расследованию дела МН17

"Есть явные признаки того, что российское правительство очень стремится помешать этому расследованию, и что оно готово задействовать спецслужбы с этой целью. Эти российские службы безопасности были обвинены в многочисленных убийствах, совершенных в последние годы в различных европейских странах", – отметил прокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бергер заявил, что у обвинения есть доказательства того, что самолет был сбит из российской установки "Бук".

Напомним, что 9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек, которые находились на борту.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Нидерланды Гаага
Теги
Россия - страна-агрессор хакеры
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
0
Смешно
9
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
ну так доказательства в студию, тьфу, в суд! или опять " это сказал свидетель с русским акцентом, но мы его вам не покажем"!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Карпов Стас
Карпов Стас
На ночь такой бред читать вредно. На самом деле прокурор сказал не так. Посмотрите оригинал
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
в хакеров vpn наверно стоял россия.вот и вывод.нужно было афганистан ставить
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги