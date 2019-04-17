Россия перекинула на Донбасс военный "Зоопарк". Фото

Под Донецком около поселка Горловка наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали российскую станцию ​​артиллерийской разведки и целеуказания 1Л259, которая входит в состав комплекса "Зоопарк-1".

Об этом сказано в отчете миссии за 16 апреля. В ОБСЕ отметили, что и ранее фиксировали данную российскую боевую технику на Донбассе.

Так, в августе 2016 года Главное управление разведки Украины сообщило, что на западной окраине Горловки террористы разместили два комплекса радиолокационной разведки "Зоопарк-1". Волонтеры InformNapalm тогда получили фотодоказательства нахождения "Зоопарка" на территории Украины.

Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы предназначен для разведки позиций огневых средств противника (РСЗО, артиллерийских и минометных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО и др.), расчета траектории снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежение за воздушным пространством и контроля за беспилотными летательными аппаратами.

Комплекс "Зоопарк-1". InformNapalm

Комплекс "Зоопарк-1". InformNapalm

Как сообщал OBOZREVATEL, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на оккупированной территории Донецкой области современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) СБ-341В "Леер-3".

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