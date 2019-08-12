Россия перекинула на Донбасс противоядерное вооружение: что известно

Россия перекинула на Донбасс новую военную технику, которая способна защитить экипаж от ядерного удара и используется при наступлении войск.

Об этом сообщает InformNapalm, проанализировав отчеты СММ ОБСЕ. В документе сказано, что на беспилотник обнаружил одну инженерную машину разграждения (ИМР-3) и 14 БМП-1 вблизи н. п. Круглик (Луганская область).

Отмечается, что ранее российские СМИ представляли ИМР-3 как российский "терминатор", которому якобы нет равных при наступлении и экипаж машины защищен даже в случае техногенной катастрофы.

Основные задачи боевой машины это подготовка для движения колонны: обозначение маршрута, уменьшение углов спуска и подъема, расчистка пути от мин, завалов, снега и тому подобное.

Отчет СММ ОБСЕ Скриншот

Известно, ИМР-3 поступила на вооружение ВС РФ в 1999 году. Серийное производство было организовано на ОАО "НПК "Уралвагонзавод" (Нижний Тагил). ИМР-3 создана на базе танка Т-90, предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в зонах с высокими уровнями радиоактивного заражения местности.

Отметим, что экипаж, узлы и агрегаты внутри машины защищает система, что 6-кратно ослабляет проникающую радиацию ядерного взрыва и 120-кратно - гамма-излучения радиоактивно зараженной местности.

ИМР-3 Красная звезда

Кроме того внутри машины находятся устройства кипячения воды и разогрева пищи, а также сбора и хранения отходов жизнедеятельности, что позволяет выполнять боевые задачи, не выходя из машины в течение трех суток.

Данный тип вооружения никогда не поставлялся в ряды ВСУ.

ИМР-3 Красная звезда

Как сообщал OBOZREVATEL, жители оккупированного Донбасса сняли видео с доказательством присутствия новейшей российской техники.

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