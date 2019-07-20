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"Россия может пойти на вторжение": журналист заявил об угрозе для Донбасса

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Раздача паспортов России на Донбассе даст Кремлю повод для открытого вторжения в Украину, которое будет дипломатически оправданным в глазах мирового сообщества

Такое мнение в эфире ObozTV высказал журналист и блогер Кирилл Сазонов, комментируя заявления Кремля о "защите русскоязычного населения" в ОРДЛО.

"Самый тревожный нюанс – вторжение на Донбасс под предлогом защиты русскоязычного населения. Это с точки зрения дипломатии – бред. Нет никакого русскоязычного, испаноязычного, франкоязычного населения, но есть в Конституции США и в России, и во многих других странах, что защита собственных граждан в любой точке мира является приоритетом. Условно говоря, если американец попал в беду где-то в Африке, то ради защиты одного американца может выдвинуться весь 6-й флот США", – отметил блогер.

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По словам Сазонова, в случае малейшего конфликта Россия "пойдет защищать не каких-то непонятных русскоязычных, а вполне законно и серьезно может пойти на открытое вторжение для защиты своих граждан".

"С точки зрения дипломатии, с точки зрения ООН это будет логично – задел на будущее для полноценного, дипломатически оправданного удара по Украине", – подчеркнул он.

"Россия может пойти на вторжение": журналист заявил об угрозе для Донбасса

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Кирилл Сазонов
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Тоже мне "открыл америку". Это было ясно с самого начала этой авантюры, России не люди нужны - когда это на России о людях думали, тем более с какого-то Донбасса, это видно хотя бы потому, что они сразу открестились от соцгарантий "новым гражданам" ? Вот в чём цинизм и бесчеловечность Кремля !
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Golan Sim
Golan Sim
ОБЪЕКТИВНО: Общее гражданство для граждан Украины и России несёт огромную материальную и политическую выгоду для обеих стран и станет эффективным фактором экономического развития и безопасности на всём пространстве Евразии.
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Пигин Макс
Пигин Макс
6-й флот США стоит у берегов Беларуссии, он не сумеет защитить попавшего в беду "исключительного" в Африке.
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