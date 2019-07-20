"Россия может пойти на вторжение": журналист заявил об угрозе для Донбасса

Раздача паспортов России на Донбассе даст Кремлю повод для открытого вторжения в Украину, которое будет дипломатически оправданным в глазах мирового сообщества
Такое мнение в эфире ObozTV высказал журналист и блогер Кирилл Сазонов, комментируя заявления Кремля о "защите русскоязычного населения" в ОРДЛО.
"Самый тревожный нюанс – вторжение на Донбасс под предлогом защиты русскоязычного населения. Это с точки зрения дипломатии – бред. Нет никакого русскоязычного, испаноязычного, франкоязычного населения, но есть в Конституции США и в России, и во многих других странах, что защита собственных граждан в любой точке мира является приоритетом. Условно говоря, если американец попал в беду где-то в Африке, то ради защиты одного американца может выдвинуться весь 6-й флот США", – отметил блогер.
По словам Сазонова, в случае малейшего конфликта Россия "пойдет защищать не каких-то непонятных русскоязычных, а вполне законно и серьезно может пойти на открытое вторжение для защиты своих граждан".
"С точки зрения дипломатии, с точки зрения ООН это будет логично – задел на будущее для полноценного, дипломатически оправданного удара по Украине", – подчеркнул он.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных Украине "Л/ДНР".
Кабинет министров Украины признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе.
Кроме того, Кабмин внесет чиновников Российской Федерации, которые причастны к выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР", в санкционный список.
Украинцев, которые получили российское гражданство, могут лишить социальных выплат и пенсий.
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