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Россия готовит химатаку на Донбассе: в Минобороны выступили с важным заявлением

10.6тЧитать материал на украинском

Российские спецслужбы готовят химическую атаку на оккупированной части Донбасса против местного населения.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий на брифинге (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Разведка наблюдает ряд признаков, которые четко указывают на подготовку Россией диверсионно-террористического акта с использованием химически опасных ядовитых веществ", - сказал он.

Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий

Скриншот видео

Скибицкий подчеркнул, что в дальнейшем российскими пропагандистами это будет подаваться как применение химического оружия украинскими силовыми структурами против жителей Донбасса.

Разведка установила, что на Донбасс в середине декабря прибыла группа российских специалистов по химическим боевым и ядовитым веществам.

"На временно оккупированных территориях противник повысил готовность российских оккупационных войск к действиям в условиях химического загрязнения. С территории России завезены новейшие средства индивидуальной защиты личного состава подразделений 1 и 2 АК российских оккупационных войск, которые планируется испытать в боевых условиях", - уточнил Скибицкий.

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По его словам, с целью создания выгодного РФ общественного мнения Москва более месяца проводит масштабную информационную кампанию по обвинению Украины в скрытой подготовке к таким действиям.

"Главное управление разведки констатирует, что по аналогичной схеме Россия провела информационную операцию накануне имитации химической атаки в Сирии 24 ноября с. г. в районе города Алеппо для оправдания дальнейшего нанесения авиационных ударов по сирийским оппозиционным силам", - заключил Скибицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фейк о химатаке озвучил террорист "ДНР" Даниил Безсонов. Он заявил, что в город Бахмут якобы прибыла группа британских военных для проведения "химических атак" на севере "ДНР".

На глупую ложь тут же отреагировали в ВСУ и напомнили, что военнослужащие других стран не принимают участия в боевых действиях на Донбассе.

Нелепая страшилка "ДНР" вызвала резонанс и на мирной территории Украины. Общество ответило на нее массой шуток, высмеивающих бредовые домыслы оккупантов.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Вадим Скибицкий
Место
Украина
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Есть такие ДАУНЫ, - их зовут КАЦАПЫ, До всего есть дело, всё им по плечу, Учат, как сношаться, даже маму с папой, Пьют заместо пива, - конскую мочу. Раздают кацапы ценные советы, Ведь они всё знают, и во всём секут, Где чего случится вдруг на белом свете, А кацап незванный, - сразу тут как тут. Где его не просят, и не уважают, - Именно в то место сунет он свой хер, Хоть своей же властью вечно унижаем, - Он на всё согласен, словно пионер. Что же тут поделать, - это их привычка, - Лезть под одеяло, и в ночной горшок, Ведь кацапы, знамо, - и в пизде затычка, И к залупе лысой красный гребешок. Тягот и лишений не страшась нисколько, За весь мир кацапы призваны страдать, Всем они помогут, - во дворе вот только За собою мусор некому убрать. Жили бы нормально, как все люди в мире, Но кацап, однако, твёрдо убежден, Что ему мешает смыть говно в сортире Хитрый и коварный, подлый Вашингтон. Как же вы, уебаны, жалки и нелепы, - Сами обосрались с головы до пят, До чего забавно наблюдать, как скрепы В ваших черепушках без мозгов скрипят. Между тем, имея кой-какой всё ж опыт, Пьяная Россия всё встает с колен, - Но не понимает, бедная, что в жопе Не духовный стержень, а кремлёвский член. В голове опилки и обрывки ваты, Кто из вас ответит на такой вопрос, - Вдруг подохнет Путин, - вы ж не виноваты, Вы же ни при чём ведь, - ёбаный колхоз? Что же вы за люди, - люди-человеки? Что же вам неймётся, в заднице свербит? - Будьте же вы, суки, палкой траханы навеки !
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минин евген
минин евген
росися уже нр любит новососию, избавляются, суки!
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
После сообщений украинской "разведки" о мотострелковом полке морской пехоты АК ВС РФ на Донбассе, верить ей на слово будет только идиот или украинец.Для этих категорий объясняю, что мотострелкового полка морской пехоты не может быть в принципе, мотострелки и морпехи разные рода войск
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Поросёнков Петя, Хуесос кацапский, пшел горному ишаку очко подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочный российский ТЕРПИЛА !
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