Россия готовит химатаку на Донбассе: в Минобороны выступили с важным заявлением

Российские спецслужбы готовят химическую атаку на оккупированной части Донбасса против местного населения.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий на брифинге (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Разведка наблюдает ряд признаков, которые четко указывают на подготовку Россией диверсионно-террористического акта с использованием химически опасных ядовитых веществ", - сказал он.

Вадим Скибицкий Скриншот видео

Скибицкий подчеркнул, что в дальнейшем российскими пропагандистами это будет подаваться как применение химического оружия украинскими силовыми структурами против жителей Донбасса.

Разведка установила, что на Донбасс в середине декабря прибыла группа российских специалистов по химическим боевым и ядовитым веществам.

"На временно оккупированных территориях противник повысил готовность российских оккупационных войск к действиям в условиях химического загрязнения. С территории России завезены новейшие средства индивидуальной защиты личного состава подразделений 1 и 2 АК российских оккупационных войск, которые планируется испытать в боевых условиях", - уточнил Скибицкий.

По его словам, с целью создания выгодного РФ общественного мнения Москва более месяца проводит масштабную информационную кампанию по обвинению Украины в скрытой подготовке к таким действиям.

"Главное управление разведки констатирует, что по аналогичной схеме Россия провела информационную операцию накануне имитации химической атаки в Сирии 24 ноября с. г. в районе города Алеппо для оправдания дальнейшего нанесения авиационных ударов по сирийским оппозиционным силам", - заключил Скибицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фейк о химатаке озвучил террорист "ДНР" Даниил Безсонов. Он заявил, что в город Бахмут якобы прибыла группа британских военных для проведения "химических атак" на севере "ДНР".

На глупую ложь тут же отреагировали в ВСУ и напомнили, что военнослужащие других стран не принимают участия в боевых действиях на Донбассе.

Нелепая страшилка "ДНР" вызвала резонанс и на мирной территории Украины. Общество ответило на нее массой шуток, высмеивающих бредовые домыслы оккупантов.