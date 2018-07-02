Российского журналиста не пустили в Украину: за него заступился нардеп

Государственная пограничная служба Украины не пустила 2 июля в аэропорту "Борисполь" журналиста российского телеканала "Дождь" Алексея Коростелева, однако за него заступился народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем.

Корреспондент обнародовал на своей странице в Facebook фотокопию документа, в которой сказано, что не была подтверждена цель пребывания, а также у него отсутствует достаточное количество денег.

"Рубрика "лошара": депортируют из Киева из-за того, что я нищий. Чтобы въехать на территорию Украины теперь, как оказалось, надо иметь при себе не менее 50 баксов на день (еду на неделю, следовательно, 450$ надо). Как они узнали, что у меня нет этих денег на карте - не знаю. Наверное, надо было показать номер счета в Яндекс.Кошельке", – написал Коростелев.

Он добавил, что второй причиной указали отсутствие приглашения.

"Ехал на стажировку - все было при себе, включая обратный билет и бронь в отеле. Это при том, что я бывал в Киеве дважды и приходил контроль на границе без обратного билета, брони, приглашений и прочего дер*-а", – добавил журналист.

В свою очередь, "Дождь" позже обнародовал информацию, что пограничники все же пропустили Коростелева после того, как Найем написал обращение главе погранпункта аэропорта.

Алексей Коростелев

"Я гарантирую его цель пребывания в Киеве со 2 по 6 июля 2018 года и обеспечиваю его выезд из страны после окончания курса расследовательской журналистики OPEN Media Hub", — цитирует "Дождь" заявление Найема.

По данным издания, корреспондент провел в аэропорту около 10 часов. Коростелева собирались отправить в Москву через Кишинев в 19:40.

Тренинг пройдет в Киеве со 2 по 6 июля для журналистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России и Украины. Из РФ без проблем проехала еще одна журналистка.

По данным издания, Коростелев дважды ездил в Киев по редакционному заданию, в 2015 и 2017 годах. Он не посещал оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и аннексированный Крым.

Также отмечается, что в пресс-службе СБУ изданию сообщили, что не имеют претензий к Коростелеву.

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