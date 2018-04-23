Российским судам хотят закрыть вход в Украину

Министерство инфраструктуры Украины инициирует обращение в СНБО о запрете входа российских судов во внутренние водные пути Украины из-за высокого уровня террористических угроз.

"23 апреля 2017 под председательством заместителя Министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка состоялось совещание касательно судозаходов в закрытых морских портах АР Крым и г.. Севастополь, а также санкционных мер, связанных со строительством моста через Керченский пролив", – сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

В совещании участвовали представители Министерства обороны, МИД, Госпогранслужбы, Службы внешней разведки, представительства Президента в АР Крым.

"Участники совещания обсудили вопросы судозаходов в закрытых морских портах АР Крым, перекрытия Керченского пролива в связи со строительством Керченского моста и вынужденное взаимодействие судов следующих в/из портов Азовского региона с Керченским морским торговым портом", – подчеркнули в ведомстве.

По словам Лавренюка, Мининфраструктуры передало МИД санкционный список для дальнейшего добавления к международному иску. Он подчеркнул необходимость усиления взаимодействия между всеми ведомствами.

"Нам необходимо максимально усилить меры по выявлению несанкционированных судозаходов в закрытых портах Крыма и привлечению к ответственности. Министерство инфраструктуры проведет анализ судов - нарушителей по странам-флагам и судовладельцам, с последующим принятием мер в отношении таких нарушителей", – говорится в сообщении.

Лавренюк подчеркнул, что недопустимо, когда во время агрессии РФ по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда.

"Мы будем инициировать запрет хода российских судов по рекам Украины", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Россия угрожала Украине жесткими действиями из-за задержанного украинскими пограничниками рыболовецкого судна "Норд".