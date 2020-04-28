Российский генерал оказался ключевым фигурантом дела о сбитом MH17

Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела об авиакатастрофе Боинга МН17, сбитого на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщают расследовательские проекты The Insider и Bellingcat. В частности, Бурлакой может быть "Владимир Иванович", который фигурирует в прослушках.

Имя "Владимира Ивановича" появилось в материалах Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет официальное международное расследование катастрофы, в ноябре 2019 года.

Андрей Бурлака

Именно "Владимиру Ивановичу" 16 июля 2014 года, накануне катастрофы МН 17 звонил самопровозглашенный "премьер-министр" "ДНР" Александр Бородай. В другом разговоре "Владимира Ивановича" сепаратисты называют "большим начальником", "прилетевшим из Москвы". Бородай в частности спрашивает собеседника, могут ли "вертолеты работать в районе Марьинки", и просит "включить ключ (устройство-скремблер на телефоне спецсвязи).

Террористы в разговорах с "Владимиром Ивановичем" также упоминают фамилию Владислава Суркова. В то время Сурков был помощником президента Владимира Путина и курировал украинское направление российской политики.

На записях, опубликованных JIT, слышно, что когда террористы разговаривают между собой о "Владимире Ивановиче", они также упоминают имена министра обороны Сергея Шойгу и командующего Южным военным округом Андрея Сердюкова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing777, который сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек, которые находились на борту.

При этом на судебный процесс не явился ни один подозреваемый. Речь идет о россиянах Сергее Дубинском, Игоре Гиркине и Олеге Пулатове, а также об украинце Леониде Харченко.

Сторона обвинения по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 заявила, что располагает доказательствами о том, что лайнер был сбит из российской установки "Бук".

Примечательно, что экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) разнервничался, когда ему позвонил журналист ВВС Стив Розенберг и начал задавать вопросы о том, кто сбил Boeing.

Напомним, в Гааге накануне суда по катастрофе рейса МН17 родственники погибших устроили молчаливый протест под посольством России, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии.

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