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28 апреля • обновлено в 15:35
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Российский генерал оказался ключевым фигурантом дела о сбитом MH17

8.1т
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Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела об авиакатастрофе Боинга МН17, сбитого на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщают расследовательские проекты The Insider и Bellingcat. В частности, Бурлакой может быть "Владимир Иванович", который фигурирует в прослушках.

Имя "Владимира Ивановича" появилось в материалах Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет официальное международное расследование катастрофы, в ноябре 2019 года.

Андрей Бурлака

Андрей Бурлака

Именно "Владимиру Ивановичу" 16 июля 2014 года, накануне катастрофы МН 17 звонил самопровозглашенный "премьер-министр" "ДНР" Александр Бородай. В другом разговоре "Владимира Ивановича" сепаратисты называют "большим начальником", "прилетевшим из Москвы". Бородай в частности спрашивает собеседника, могут ли "вертолеты работать в районе Марьинки", и просит "включить ключ (устройство-скремблер на телефоне спецсвязи).

Террористы в разговорах с "Владимиром Ивановичем" также упоминают фамилию Владислава Суркова. В то время Сурков был помощником президента Владимира Путина и курировал украинское направление российской политики.

На записях, опубликованных JIT, слышно, что когда террористы разговаривают между собой о "Владимире Ивановиче", они также упоминают имена министра обороны Сергея Шойгу и командующего Южным военным округом Андрея Сердюкова.

Российский генерал оказался ключевым фигурантом дела о сбитом MH17

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Автор
Глеб Иванов
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
У меня завсклад Владимир Иванович, не уж то он?
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3
1
Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
"генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных"-ключевое слово здесь МОЖЕТ, а может всё шиколадный? Но заголовок мощный.
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Нациев Сала
Нациев Сала
тyпые cвыни, опять вам инфопомои на уши навешивают)
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