Российские войска подло ударили по ВСУ: много раненых

Семеро украинских воинов получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 20 ноября. В связи с этим украинская сторона на одном из участков дважды запрашивала "тишину" для оказания помощи раненым.

После того, как террористы давали согласие на прекращение огня, они коварно продолжали вести огонь по украинским позициям. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил в Facebook.

Всего 20 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

неподалеку Березового – из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Талаковки – из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

неподалеку Марьинки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрелов:

вблизи Пивденного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Гладосово – с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Новотошковского – из стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска России понесли серьезные потери во вторник, 19 ноября, на Донбассе. Принимать участие в боях против украинской армии больше не смогут четыре человека.

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