Главная Новости
24 февраля • обновлено в 06:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Российские войска ночью напали на ВСУ на Донбассе

Читать материал на украинском

Около полуночи на Луганском направлении террористы развязали бой с ВСУ – ситуация резко обострилась.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями.

Новости
"Накурился до соплей и потерялся": в сеть попало видео допроса террориста "ДНР"

"Оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Противник выпустил 20 снарядов по защитникам Кондрашовки Новой… Перед обстрелом наших позиций, российские оккупанты с целью дискредитации подразделений Объединенных сил прибегли к вооруженным провокациям и нанесли огневые удары по своим позициям, которые расположены вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое", – отметили в ОС.

Украинские военные подчеркнули, что никогда не вели огонь по мирному населению.

Российские войска ночью напали на ВСУ на Донбассе

Российские войска ночью напали на ВСУ на Донбассе

Прямий

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение суток, 23 февраля, в зоне проведения Операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
19
7
Смешно
0
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украинцы..не надоело??? Кто то читает сие дерьмо?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
злой укр
злой укр
Сироткин Андрюха, укродерьмо и читает.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги