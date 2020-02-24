Около полуночи на Луганском направлении террористы развязали бой с ВСУ – ситуация резко обострилась.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями.
"Оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Противник выпустил 20 снарядов по защитникам Кондрашовки Новой… Перед обстрелом наших позиций, российские оккупанты с целью дискредитации подразделений Объединенных сил прибегли к вооруженным провокациям и нанесли огневые удары по своим позициям, которые расположены вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое", – отметили в ОС.
Украинские военные подчеркнули, что никогда не вели огонь по мирному населению.
Российские войска ночью напали на ВСУ на Донбассе
Прямий
Как сообщал OBOZREVATEL, в течение суток, 23 февраля, в зоне проведения Операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.
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