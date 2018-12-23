''России нужен повод'': США предупредили Украину о новой агрессии Путина

Наращивание Россией военной техники около границ с Украиной, а также на оккупированных территориях создает возможность для Кремля для продолжения агрессии.

Такое заявление сделал специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в интервью ТСН, назвав военную угрозу РФ реалистичной.

"Вы имеете ситуацию, когда Россия на протяжении длительного времени значительно усиливает свою военную мощь, окружая Украину. На своей территории, а также в Крыму, а теперь и в Черном и Азовском морях. И у нее есть возможности начать агрессию", — сказал он.

Курт Волкер LIGA.net

Спецпредставитель отметил, что новые акты агрессии РФ американские эксперты оценивали как маловероятные, однако это изменилось после инцидента, когда Россия атаковала украинские корабли возле Керченского пролива.

"И теперь, я думаю, мы должны рассматривать реалистичную вероятность того, что Россия начнет новую агрессию. И мы должны сделать все возможное, чтобы дело не дошло до этого. Должны сделать все, чтобы предотвратить эту агрессии и сдержать ее", — заявил он.

"Но есть вещь, которая беспокоит. Это российские заявления, согласно которым Украина собирается атаковать, применить химическое оружие. Такая дезинформация беспокоит, потому что для России нужен повод для агрессии. Хотелось бы думать, это делается для того, чтобы отвлечь внимание от агрессии против украинских кораблей в Черном море. Но мы должны быть очень бдительными, должны следить за ситуацией и в идеале — избежать дальнейшей эскалации и агрессии", — подытожил Волкер.

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Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что Путин стягивает к границам Украины военных и технику.

По словам президента, на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и вдоль границы с государством РФ развернула наземную группировку общей численностью более 80 тысяч военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов.

При этом сотни российских танков попали на спутниковые снимки.

Как писал OBOZREVATEL, Курт Волкер также рассказал об увеличении военной помощи Украине и поставках оружия ВСУ.