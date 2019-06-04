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Родители сожгли 5-летную дочь: всплыли жуткие детали трагедии на Житомирщине

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Девочку, которую отец сжег в печи на Житомирщине, не выпускали из дома и долгое время прятали от социальных работников.

Об этом идет речь в материале "BBC Украина". Журналистам удалось узнать о том, как жил ребенок, у соседей и жителей села Листвин, где и произошла трагедия.

Отмечается, что родители не разрешали 5-летней Даше выходить из дома. По словам соседей, девочку видели на улице всего один раз.

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Дом, в котором жил ребенок

Дом, в котором жил ребенок

Фото: EUGENE GERASYMCHUK

"Они алкоголиками были. Ну, бывало не пили, когда деньги кончались. А только деньги появлялись, то все", – рассказали в селе.

"Я работаю в кондитерской лавке, вынесла ей пирожок. А он (отец) забрал и говорит: она не ест сладкого, потом съест дома с молоком. Я видела, она так его хотела съесть, а он не дал, гад", – поделилась воспоминаниями соседка.

Не рад был мужчина и работникам соцслужб, которые время от времени навещали семью. В дом он их никогда не пускал. "Он нам говорил: если кто-то зайдет во двор, то я имею право его зарубить", – отметили соседи.

Убитая Даша

Убитая Даша

Фото: EUGENE GERASYMCHUK

Как рассказала Наталья Коберник, которая некоторое время была приемной матерью девочки, Даша четыре раза в год проходила курсы физической реабилитации, с ней работали психологи, специалисты проводили музыкальную и арт-терапию.

Женщина уверена, что ответственность за трагедию должны понести и работники социальных служб, которые не добились того, чтобы им показали девочку.

Ранее Коберник рассказала, что биологические родители часто избивали ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Ковшаровка Купянского района Харьковской области родителей подозревают в пытках и убийстве 3-летней дочери. По словам матери, ребенок подавился яблоком.

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Тема
Криминал
Место
Украина
Тег
криминал
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