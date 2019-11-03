"Реформаторы!" Журналист рассказал о беспомощности Минюста перед рейдерами

Друг министра Кабмина Украины Дмитрия Дубилета стал жертвой рейдеров и столкнулся с беспомощностью реформированного Министерства юстиции.

Занимательную историю о соответствующей ситуации рассказал журналист Влад Сидорчук на своей странице в Facebook.

Рейдеры

"Итак, дней 10 назад в Киеве рейдернули (переписали через реестр) одну крупную финансовую компанию, со статутным фондом 10 млн грн. Так получилось, что эта компания принадлежит другу Дмитрия Дубилета. Друг приходит к Дмитрию и возмущается дерзостью происходящего, уже при новой власти и руководстве. Дмитрий, в свою очередь, просит министра юстиции Дениса Малюсько срочно разобраться в ситуации. Министр поручает это профильному заму – Ольге Онищук. И... ничего не происходит", – рассказал он.

Дмитрий Дубилет

По словам Сидоренко, дальше все длилось очень долго, никакой оперативности в решения не было. А в данном деле эти два пункта важны, хотя в "Минюсте никто так и не может/не смог понять даже после реформ".

"Значит, время идет. Ничего не происходит. И друг Дубилета решает обратиться к такому же регистратору, как и рейдеры, чтобы отмотать все назад – переписать компанию обратно на себя, реального владельца. Ведь, пока в Минюсте "соображают", потрошат и уничтожают его компанию. По сути, это уголовщина. Но, реальность такова, что или ты теряешь свой бизнес, либо платишь на "черном" рынке, т.к. власть импотентна", – добавил журналист.

По его словам, регистратор Сорока переписал компанию обратно, вернул реальному владельцу. А рейдеры, тем временем, обратились в Минюст, якобы друг Дубилета незаконно внес данные в государственный реестр.

"Минюст, который все это время "соображал", оказывается в ситуации: по закону – нужно удовлетворить жалобу рейдеров. Отменить возврат предприятия реальному владельцу, вернуть контроль над компанией обратно рейдерам. И наказать друга Дубилета, и регистратора, который ему "помог". Что делать – хз, надо "соображать". Тем временем, пока в Минюсте "соображали", регистратор Сорока смекнул, что ну его связываться с такими движами, что он еще и крайним может остаться в этой ситуации, а друга Дубилета не посадят – точно. А он, как регистратор, реальную уголовщину сотворил, могут догнать. Не дожидаясь комиссии, зашел в реестр и сам отменил/вытер все свои действия, вернул компанию рейдерам", – добавил журналист.

Минюст Украины wikimapia

Далее, по словам журналиста, в Минюсте и вовсе "закипели", решив срочно выкинуть все это на комиссию. Но оказалось, что процедурно совершили много нарушений. И 24 октября пришлось все эти рассмотрения перенести еще минимум на неделю.

"То, что друг Дубилета, владелец крупнейшей финансовой компании, а*уевший от ситуации – не сказать ничего. На него наехали, рейдернули, столкнулся с чиновниками Минюста, попал на деньги за нелегальный возврат своего же предприятия, получил перспективу уголовного преследования, а его компанию все равно продолжают спокойно "потрошить", – добавил Сидоренко.

Он констатировал, что с такой ситуацией столкнулся друг министра Кабмина. А что было бы с простым украинцем, вообще неизвестно.

"Понятное дело, что министр может сейчас сказать, что антирейдерская комиссия – гов*о. Только дело в том, что в министерстве перемены прошли, еще с прошлой недели комиссией руководят исключительно люди министра. Напрямую. Так что, нужно искать другой аргумент. Реформаторы, бл*дь", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинский бизнесмен заявил, что проблема борьбы с рейдерством является надуманной и решается изменениями ряда законодательных актов.

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