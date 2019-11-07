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7 ноября • обновлено в 21:28
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Разведение войск в Петровском: в "ДНР" внезапно пошли на подлость

2.4т Читать материал на украинском

Террористы "ДНР" заявили, что готовы начать разведение войск в районе Петровского 9 ноября, а не 8-го.

Об этом заявил главарь группировки Денис Пушилин, добавив, что сообщил об этом представителям СММ ОБСЕ.

"Со своей стороны ещё раз подтверждаем готовность 9 ноября приступить к выполнению практических мероприятий на ранее разведённом участке вблизи Петровского", – заявил террорист.

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Он также призвал украинскую сторону "проявить здравый смысл" и начать разведение 9 ноября.

Денис Пушилин

Денис Пушилин

Корреспондент.нет

Как писал OBOZREVATEL, накануне советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подтвердил, что разведение сил в районе села Петровское на Донбассе начнется в пятницу, 8 ноября. Позже эту же дату озвучил глава МВД Арсен Аваков.

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Темы
Отвод войск на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
:о))) нехай Сивохо приїде та розбереться особисто
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