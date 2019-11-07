Разведение войск в Петровском: в "ДНР" внезапно пошли на подлость

Террористы "ДНР" заявили, что готовы начать разведение войск в районе Петровского 9 ноября, а не 8-го.
Об этом заявил главарь группировки Денис Пушилин, добавив, что сообщил об этом представителям СММ ОБСЕ.
"Со своей стороны ещё раз подтверждаем готовность 9 ноября приступить к выполнению практических мероприятий на ранее разведённом участке вблизи Петровского", – заявил террорист.
Он также призвал украинскую сторону "проявить здравый смысл" и начать разведение 9 ноября.
Денис Пушилин
Корреспондент.нет
Как писал OBOZREVATEL, накануне советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подтвердил, что разведение сил в районе села Петровское на Донбассе начнется в пятницу, 8 ноября. Позже эту же дату озвучил глава МВД Арсен Аваков.
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