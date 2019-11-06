Разведение войск в Петровском: в "ДНР" назвали дату

"Донецкая народная республика" ("ДНР") будет готова приступить к разведению сил и средств в Петровском 9 ноября.

Об этом заявила "министр иностранных дел республики" Наталья Никонорова на переговорах в Минске, передают сепаратистские сайты.

"В случае успешного проведения заседания Контактной группы силы "Народной милиции ДНР" будут готовы приступить к практической части возобновленного разведения уже на следующий день – 9 ноября в 13:00 по московскому времени (12:00 по Киеву) в соответствии с совместно согласованным еще месяц назад планом-графиком, если эта дата будет поддержана всеми участниками встречи", — отметила она.

Отвод войск на Донбассе "Корреспондент"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Террорристы "ДНР" 4 ноября в 12:00 выпустили в небо сигнальную белую ракету в знак готовности начать процесс разведения войск на участке Петровское –Богдановка.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск у Петровского не началось из-за нарушения семидневного режима прекращения огня на соответствующем участке.

, 1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил о пересмотре даты отвода войск в районе населенного пункта Петровское. Причиной стал обстрел, который зафиксировали на этом участке.

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