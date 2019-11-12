Разведение сил на Донбассе: в штабе ОС раскрыли подробности

На участке в районе Богдановки и Петровского Донецкой области завершился первый этап разведения сил и средств.

Об этом сообщил начальник пресс-центра штаба Операции Объединенных сил Андрей Агеев, отметив, что были передислоцированы военные, стрелковое оружие и БМП.

"В рамках выполнения мероприятий по разведению на участке №3 в районе населенных пунктов Петровское - Богдановка 12 ноября в 12:00 завершились третьи сутки, во время которых 42 военных, 48 единиц стрелкового оружия и 3 единицы БМП изменили тактическое положение", - заявил он.

Отвод сил dialog.ua

По словам Агеева, до 12:00 13 ноября украинская сторона проинформирует ОБСЕ через МИД о выполнении первого этапа разведения сил и средств.

Он уточнил, что за эти сутки представители ОБСЕ проведут проверку, верификацию принятых мер.

"Уже на следующий день, то есть завтра, 13 ноября, с 12.00 начнется практическая фаза разминирования участка", - добавил он, отметив, что, по сообщению ОБСЕ, мероприятия проходят в зеркальном порядке.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы самопровозглашенной группировки "ДНР" заявили о размещении так называемых военных подразделений на территории разведения войск в районе Петровского, если там появится украинская полиция.

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