Раздражал плач: на Ивано-Франковщине мужчина забил до смерти 5-месячного ребенка. Фото 18+

В Рожнятовском районе Ивано-Франковской области 26-летний отчим забил до смерти 5-месячную девочку.

Мать утверждает, что вызвала медиков после того, как ребенку утром стало плохо. Врачи пытались спасти младенца, впрочем их усилия были тщетными, сообщает пресс-служба областной полиции.

Позже выяснилось, что ребенок получил телесные повреждения, которые впоследствии привели к его смерти, еще около 3:00 ночи. Мужчину разозлил плач младшего ребенка его 24-летней сожительницы, которая с этим младенцем и еще одним 3-летней дочерью осенью переехала к нему из Закарпатья.

Мужчина подошел к коляске, где лежала девочка, и несколько раз ударил ее по голове. По заключению медиков, ребенок погиб от полученных травм головного мозга.

За причинение смертельных телесных повреждений ребенку подозреваемому грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Харьковском жилмассиве 5 января женщина убила собственную дочку, после чего сбежала из дома.

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