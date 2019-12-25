Расцеловали поезд Путина: сторонники Кремля устроили вакханалию на вокзале. Фото и видео

Российские пропагандисты опубликовали фото и видео с неадекватной жительницей оккупированного Севастополя. На кадрах запечатлели, как она расцеловала вагон поезда, который начал курсировать по незаконно построенному Крымскому мосту из Санкт-Петербурга в Севастополь и обратно.

Ролик с невменяемой пособницей оккупантов появился на пропагандистском Telegram-канале RT (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Севастополе целовали поезд Путина KP.RU

В Севастополе целовали поезд Путина KP.RU

Женщина в псевдопатриотическом угаре красит губы помадой, целует вагон и рассказывает о якобы величии севастопольцев. Она называет их "кремнем Российской империи" и главными патриотами страны-оккупанта.

Как пишет KP.RU на своем Telegram-канле, для большего антуража оккупанты во время прибытия поезда включили на вокзале марш "Легендарный Севастополь" и устроили пропагандистский концерт ансамбля песни и пляски Черноморского флота РФ.

Что касается пассажиров скандального поезда, то они, как пишет НТВ, также не отставали в создании пропагандистской картинки: люди скандировали "Россия" и "Мост наш!", когда проезжали под арками Крымского моста.

В Севастополе целовали поезд Путина KP.RU

В свою очередь офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) расценил происходящее на вокзале в Севастополе как очередной акт зомбирования населения в оккупации.

"Оккупированный Крым. Поцелуи поезда, который прибыл из Московии. Зомбиленд от представителей ватрушек. Скрепы, империя и все такое. Интересно, когда начнут делать выпады, чтобы короновать императора и зачислить в ряды "святых миротворцев"?" – возмутился он на личном Telegram-канале.

Как писал OBOZREVATEL:

18 декабря стало известно, что российские оккупанты завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.

Накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

Официально о завершении строительства скандального моста объявили 22 декабря. Утверждается, что сооружение простоит до 100 лет.

23 декабря движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту торжественно открыл президент России Владимир Путин.

Из-за запуска железнодорожного сообщения Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря.

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