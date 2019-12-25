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25 декабря • обновлено в 12:10
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Расцеловали поезд Путина: сторонники Кремля устроили вакханалию на вокзале. Фото и видео

1.7т
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Российские пропагандисты опубликовали фото и видео с неадекватной жительницей оккупированного Севастополя. На кадрах запечатлели, как она расцеловала вагон поезда, который начал курсировать по незаконно построенному Крымскому мосту из Санкт-Петербурга в Севастополь и обратно.

Ролик с невменяемой пособницей оккупантов появился на пропагандистском Telegram-канале RT (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Севастополе целовали поезд Путина

В Севастополе целовали поезд Путина

KP.RU

В Севастополе целовали поезд Путина

В Севастополе целовали поезд Путина

KP.RU

Женщина в псевдопатриотическом угаре красит губы помадой, целует вагон и рассказывает о якобы величии севастопольцев. Она называет их "кремнем Российской империи" и главными патриотами страны-оккупанта.

Как пишет KP.RU на своем Telegram-канле, для большего антуража оккупанты во время прибытия поезда включили на вокзале марш "Легендарный Севастополь" и устроили пропагандистский концерт ансамбля песни и пляски Черноморского флота РФ.

Что касается пассажиров скандального поезда, то они, как пишет НТВ, также не отставали в создании пропагандистской картинки: люди скандировали "Россия" и "Мост наш!", когда проезжали под арками Крымского моста.

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В Севастополе целовали поезд Путина

В Севастополе целовали поезд Путина

KP.RU

В свою очередь офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) расценил происходящее на вокзале в Севастополе как очередной акт зомбирования населения в оккупации.

"Оккупированный Крым. Поцелуи поезда, который прибыл из Московии. Зомбиленд от представителей ватрушек. Скрепы, империя и все такое. Интересно, когда начнут делать выпады, чтобы короновать императора и зачислить в ряды "святых миротворцев"?" – возмутился он на личном Telegram-канале.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Севастополь
Тег
Крымский мост
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Крым Андрей
Крым Андрей
Интересно, почему особи раскрашивающие в сине-желтые цвета всё выступающие объекты ландшафта, выкладывающие трызубы из сала или гордо напяливающие вышиванку под брюки и пиджак, это - о(!), а писать губами надпись "Крым", это - фе? Есть какая-то разница?
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Молодцы!! Крым -- это РОССИЯ!!!
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