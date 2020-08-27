Под Харьковом ранены трое соратников Кивы: медики рассказали о травмах

В результате нападения группы неизвестных на микроавтобус организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы якобы пострадали трое мужчин.

Об этом, ссылаясь на директора Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашту, пишет Telegram-канал PavlovskyNews. Напомним, нападение случилось на автодороге в Харьковской области 27 августа. Полиция сообщает только о двух раненных.

По данным медика, у одного мужчины травма головы, еще один был ранен в область плеча.

"Все пострадавшие были доставлены в больницу. У первого черепно-мозговая травма, второй с ушибами и третий получил ранение плеча и предплечья. Говорят, что по ним стреляли из травматического оружия", – сказал Забашта.

Место инцидента. Telegram / PavlovskyNews

На сайте Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя главного врача больницы Андрея Соцкого также сказано о трех раненых.

Они доставлены в городскую больницу скорой и неотложной помощи. Мужчинам понадобилась операция.

Автобус, в котором ехали сторонники ОПЗЖ. Telegram / PavlovskyNews

Осторожно, фото 18+!

Раненный мужчина. Telegram / PavlovskyNews

Одному пострадавшему пуля попала в руку. Telegram

Фото с места ЧП. Telegram

Как писал OBOZREVATEL:

Нападение на микроавтобус произошло вечером 27 августа у поселка Люботин Харьковской области.

У видеообращении нардеп Илья Кива обвинил в нападении членов Нацкорпуса.

По данным полиции, машину обстреляли из травматического оружия, пострадали двое человек. Заложников, о которых сперва сообщал народный депутат, – нет.

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