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Под Харьковом ранены трое соратников Кивы: медики рассказали о травмах

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
3,0 т.
Расстрел автобуса Кивы под Харьковом

Под Харьковом обстреляли автобус Кивы.

В результате нападения группы неизвестных на микроавтобус организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы якобы пострадали трое мужчин.

Об этом, ссылаясь на директора Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашту, пишет Telegram-канал PavlovskyNews. Напомним, нападение случилось на автодороге в Харьковской области 27 августа. Полиция сообщает только о двух раненных.

По данным медика, у одного мужчины травма головы, еще один был ранен в область плеча.

"Все пострадавшие были доставлены в больницу. У первого черепно-мозговая травма, второй с ушибами и третий получил ранение плеча и предплечья. Говорят, что по ним стреляли из травматического оружия", – сказал Забашта.

Место инцидента.

Место инцидента. Telegram / PavlovskyNews

На сайте Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя главного врача больницы Андрея Соцкого также сказано о трех раненых.

Они доставлены в городскую больницу скорой и неотложной помощи. Мужчинам понадобилась операция.

Автобус, в котором ехали сторонники ОПЗЖ.

Автобус, в котором ехали сторонники ОПЗЖ. Telegram / PavlovskyNews

Осторожно, фото 18+!

Раненный мужчина.

Раненный мужчина. Telegram / PavlovskyNews

Одному пострадавшему пуля попала в руку.

Одному пострадавшему пуля попала в руку. Telegram

Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП. Telegram

Как писал OBOZREVATEL:

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УкраинаХарьковКриминалРасстрел автобуса Кивы под Харьковом"Оппозиционная платформа - За жизнь"стрельбаИлья Кива
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