Под Харьковом ранены трое соратников Кивы: медики рассказали о травмах

Под Харьковом обстреляли автобус Кивы.
В результате нападения группы неизвестных на микроавтобус организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы якобы пострадали трое мужчин.
Об этом, ссылаясь на директора Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашту, пишет Telegram-канал PavlovskyNews. Напомним, нападение случилось на автодороге в Харьковской области 27 августа. Полиция сообщает только о двух раненных.
По данным медика, у одного мужчины травма головы, еще один был ранен в область плеча.
"Все пострадавшие были доставлены в больницу. У первого черепно-мозговая травма, второй с ушибами и третий получил ранение плеча и предплечья. Говорят, что по ним стреляли из травматического оружия", – сказал Забашта.
Место инцидента. Telegram / PavlovskyNews
На сайте Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя главного врача больницы Андрея Соцкого также сказано о трех раненых.
Они доставлены в городскую больницу скорой и неотложной помощи. Мужчинам понадобилась операция.
Автобус, в котором ехали сторонники ОПЗЖ. Telegram / PavlovskyNews
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Раненный мужчина. Telegram / PavlovskyNews
Одному пострадавшему пуля попала в руку. Telegram
Фото с места ЧП. Telegram
Как писал OBOZREVATEL:
Нападение на микроавтобус произошло вечером 27 августа у поселка Люботин Харьковской области.
У видеообращении нардеп Илья Кива обвинил в нападении членов Нацкорпуса.
По данным полиции, машину обстреляли из травматического оружия, пострадали двое человек. Заложников, о которых сперва сообщал народный депутат, – нет.
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