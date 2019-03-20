"Ракеты Киев — Москва на Крещатике!" Цимбалюк высмеял Россию за боязнь НАТО

Украинский журналист Роман Цимбалюк затроллил Российскую Федерацию за патологический страх того, что Украина вступит в НАТО и нанесет удар по стране-агрессору.

Он также жестко осудил Москву за попытку оправдать аннексию Крыма и оккупацию Донбасса желанием защититься от военного союза Украины с Западом. Такую позицию он изложил в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ракеты НАТО "Экономика сегодня"

Цимбалюк подчеркнул, что если бы США хотели разместить базы НАТО на территории Украины, то могли бы это сделать уже сейчас. Ведь Украина контролирует 93% своей территории, а россиянам удалось оккупировать только 7%. Свободной территории нашей страны вполне достаточно для того, чтобы на ней дислоцировался военный контингент Альянса.

"До сих пор, даже спустя пять лет, на Крещатике не стоит ни одной ракеты класса Киев — Москва для того, чтобы каким-то образом показать русскому медведю его место", — с сарказмом подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк ярко поставил на место ведущих пропагандистской программы на российском ТВ, которые высмеивали возможную поддержку Украиной армии США в случае начала войны с Россией. Он отметил, что сожалеет о нерешительности американцев, ведь ракету, нацеленную на Москву, нужно поставить на Крещатике.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!