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"Ракеты Киев — Москва на Крещатике!" Цимбалюк высмеял Россию за боязнь НАТО

1.4тЧитать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк затроллил Российскую Федерацию за патологический страх того, что Украина вступит в НАТО и нанесет удар по стране-агрессору.

Он также жестко осудил Москву за попытку оправдать аннексию Крыма и оккупацию Донбасса желанием защититься от военного союза Украины с Западом. Такую позицию он изложил в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ракеты НАТО

Ракеты НАТО

"Экономика сегодня"

Цимбалюк подчеркнул, что если бы США хотели разместить базы НАТО на территории Украины, то могли бы это сделать уже сейчас. Ведь Украина контролирует 93% своей территории, а россиянам удалось оккупировать только 7%. Свободной территории нашей страны вполне достаточно для того, чтобы на ней дислоцировался военный контингент Альянса.

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"До сих пор, даже спустя пять лет, на Крещатике не стоит ни одной ракеты класса Киев — Москва для того, чтобы каким-то образом показать русскому медведю его место", — с сарказмом подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк ярко поставил на место ведущих пропагандистской программы на российском ТВ, которые высмеивали возможную поддержку Украиной армии США в случае начала войны с Россией. Он отметил, что сожалеет о нерешительности американцев, ведь ракету, нацеленную на Москву, нужно поставить на Крещатике.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеАннексия Крыма
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
НАТО
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Питон Каа
Питон Каа
В НАТО считают противником Россию, в России считают что от агрессивного блока исходит военная угроза. Действия России в этом случае носят предупредительный характер. Российские ракеты в Венесуэле или того хуже, на Кубе наших зарубежных партнеров не обрадуют, как и нас их ракеты на Украине. Так что, бандерлоги, гордится тут особо нечем - Украина - это просто поле битвы в противостоянии России и США.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Питон Каа, да шо ты там шепчешь! кацап, когда вы наконец в 1000150-й раз собиретесь бамблить праклятую Америку и ЕС , не забудьте вывезти от туда в свой вонючий мордер детишек пуйловских халуев...
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Д Алексей
Д Алексей
Питон Каа, это твои фантазии ссыкуна, на давление от США или Европы, оправдывать агрессию против соседа. Против равного даже не рыпнетесь
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Ой, боюсь-боюсь! Ежели уж САМ Цымбалюк...
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1
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Д Алексей, два боевых катера, сдавшихся без боя. Трусливые укро войны.
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Д Алексей
Д Алексей
Евгений Зеленский, конечно боишся 🦌🐀, ты ссыкотное по жизни только буксиры боевыми кораблями атаковать можешь 🦌🦌🤮, от равного или более сильного ссышься от упоминания последнего
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Д Алексей
Д Алексей
Угроза нато это для ватных лохов тема, все вменяемые люди понимают, что на страну у которой есть ядерный арсенал, никто не нападет
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