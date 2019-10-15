"План Б" для Украины: военный эксперт рассказал, что готовят Донбассу

Украина рассматривает "план Б" для Донбасса на случай окончательного провала Минских договоренностей. Сценарий включает приглашение миротворцев, однако формат миссии остается под вопросом.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя последние заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко по Донбассу.

Как отметил Мусиенко, украинская власть пытается продолжать инициативы своих предшественников по реализации Минских договоренностей. Однако надежды на разведение войск на Донбассе и проведение встречи в нормандском формате остается немного, потому и начались разговоры про "план Б".

Военный эксперт рассказал, какой запасной вариант устроил бы Украину: "Мы предлагаем ввести туда миротворческую миссию. Хорошо бы было, если бы эта миссия имела широкий мандат по разоружению всех регулярных и нерегулярных российских формирований, разминированию, установлению там основ мирной жизни с временной переходной администрацией ООН, которая бы осуществляла там управление. И чтобы после этого эти территории через 3-5 лет перешли под контроль украинской власти, и там были проведены выборы".

По его словам, есть и другой сценарий с миротворцами – более компромиссный для России.

"Это миротворцы на линии разграничения. Это замораживание конфликта. Миротворцы становятся, и мы дальше начинаем там процесс политического урегулирования, который может продолжаться годами в нормандском или минском формате. Потому даже миссии могут быть абсолютно разными", – заявил Мусиенко.

Как пояснил военный эксперт, сам факт разговоров о "плане Б" свидетельствует, что "у власти есть разочарование в Минских договоренностях и начинают искать альтернативу".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что переговоры по Донбассу в "нормандском формате", запланированные на середину ноября, могут стать "последним шансом" для России.

Альтернативой "нормандскому формату" Пристайко назвал развертывание на Донбассе международной миротворческой миссии.

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