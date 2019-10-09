"Изучат оборону": генерал назвал ближайшие планы ГРУ по Украине

Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 года), генерал армии Николай Маломуж заявил, что в ближайшее время спецслужбы России будут решать в Украине вопрос дестабилизации и расширения своего влияния на руководство страны.

"Будет попытка более глобально контролировать ситуацию, создавать систему влияния в руководстве страны, в оппозиции", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Как пояснил генерал, традиционно задача российских спецслужб в Украине сводится к следующему: "Глубинное изучение ситуации в стране, прежде всего, политической и военной. Анализирование боеспособности ВСУ, самой модели их построения, системы обороны, особенно вдоль линии разграничения. Выяснение, какая модель безопасности существует, какие спецоперации мы готовим против них, в зоне конфликта или на их территории".

Деятельность российских спецслужб будет сосредоточена вокруг вопроса урегулирования конфликта на Донбассе

Как пояснил Маломуж, на территории Украины действуют подразделения Главного разведывательного управления (ГРУ), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) России.

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По его оценкам, в ближайшее время деятельность российских спецслужб будет сосредоточена вокруг вопроса урегулирования конфликта на Донбассе и установление влияния на топовых политиков, бизнесменов и руководство страны.

"Они действуют комплексно, но не являются такими уж грозными. Им можно противодействовать", – заверил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее разведывательные службы сразу нескольких западных стран вычислили, что в России работает элитное подразделение Главного разведывательного управления (ГРУ), которое "проводит скоординированную кампанию по дестабилизации Европы".

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