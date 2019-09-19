Пытает неугодных "на подвале": рассекречен агент ФСБ на Донбассе

Контрразведка СБУ разоблачила кадрового офицера ФСБ России Рашида Садыкова, который с 2018 года возглавляет так называемое "Министерство государственной безопасности ЛНР".

Подробности о наемнике сообщает "ТСН". На должности главы "МГБ" он использует вымышленное имя – Анатолий Андреевич Антонов.

Отмечается, что внедрили его в структуру "ЛНР" в 2017 году для пропаганды "русского мира" на Донбассе. Фактически этот орган является филиалом ФСБ.

На Донбассе рассекретили агента ФСБ Садыкова-Антонова ТСН

"Для достижения цели подопечные Садыкова-Антонова не гнушаются любыми методами. Они могут бросить "на подвал" на несколько месяцев любого человека. Такой способ используется не только для фабрикации обвинений в причастности к украинским спецслужбам, но и заработка "МДБивцив". Работает стандартная схема – регулярное получение солидных сумм от задержанного и его близких с обещаниями "все решить", которые выполняются только тогда, когда у жертвы уже не остается каких-либо сбережений и имущества", – идет речь в материале.

Примечательно, что сам Садиков маниакально относится к своей безопасности и скрывает личные данные, а также принадлежность к российской спецслужбе. Передвигается он исключительно с вооруженной охраной , а место проживания "министра" известно только узкому кругу лиц.

"В целом, поведение Федеральной службы безопасности РФ и подконтрольных ей органов "госбезопасности" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" практически ничем не отличается от политики, которую она проводит в собственной стране. Ее основная цель – максимально насадить чувство страха перед репрессиями и подавить минимум недовольства властью", – отмечают в контрразведке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее контрразведка СБУ рассекретила российского наемника "Седого", руководящего отрядом спецназначения в "ЛНР", который убивал главарей "республики".

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